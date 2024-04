A- A+

BETHÂNIA & CAETANO Caetano e Bethânia confirmam show no Recife: será em outubro, no Classic Hall Turnê acontece nos dias 25 e 26 de outubro; ainda não há informações sobre ingressos

Que Recife estaria na rota da turnê de Bethânia, 77, e Caetano, 81, é fato. Afinal, como disse a própria artista baiana, dia desses, em entrevista à Folha de Pernambuco: "Quem é que diz não para o Recife? Eu não digo".

Contudo, após o anúncio, em março, dos shows em sete cidades do País e com a Capital pernambucana de fora, rolou uma certa frustração dos fãs desses dois filhos de Dona Canô. A pressão pelas bandas de cá, nas redes, foi grande, a ponto da própria Paula Lavigne, casada com Caetano, garantir que

"(...) em breve vamos anunciar. Estamos correndo com a burocracia!"

Pois o anúncio veio: dias 25 e 26 de outubro, no Classic Hall, Maria Bethânia e Caetano Veloso repousarão suas vozes no mesmo palco, depois de pouco mais de quatro décadas sem cantar juntos.



O anúncio foi feito nos perfis de Instagram dos irmãos Veloso, nesta quinta (11). Confira o post:







Além do Recife, foram anunciadas novas datas e locais: 21 de setembro, na Pedreira Paulo Leminskim, em Curitiba (PR); e dia 16 de novembro, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE); além de mais uma data extra para São Paulo, 18 de dezembro, no Allianz Parque.



As vendas começam a partir das 10h desta sexta (12) para clientes Banco do Brasil Ourocard, no site Ticketmaster. Para o público geral, os ingressos começam a ser vendidos às 10h da segunda (15) e a partir de meio dia na bilheteria do local.



Os valores são: R$ 550 (inteira), R$275 (meia) e R$ 8 mil (camarote).

Fora Recife, Fortaleza e Curitiba - as novas cidades anunciadas - a turnê passa ainda por Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília e Salvador.

No repertório, um pouco do muito que acompanha os irmãos, cujas trajetórias são indissociáveis do melhor que a Música Popular Brasileira já produziu.

