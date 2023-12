A- A+

INFANTIL Show de Bolofofos é atração do Teatro RioMar em janeiro; confira informações de ingressos Projeto musical infantil traz músicas que fazem sucesso no YouTube com as crianças

O show oficial da franquia Bolofofos já tem data para voltar ao Recife. Trazendo músicas e personagens que fazem sucesso com as crianças na internet, o espetáculo aporta no Teatro RioMar no dia 14 de janeiro, às 16h.

O grupo Bolofofos é formado por cinco bichinhos que parecem bolas peludas: Bunny (a coelha), Rick (o leão), Sophie (a gata), Pow (o polvo) e Pipi (o bebê coruja). Eles sobem ao palco para cantar canções como “Domingo, abacaxi, flamingo”, “Tá na hora do papá” e “Funk do pão de queijo”.

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (01º/01 até 06/01)