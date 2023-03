Show de Céu e Zeca Baleiro no Teatro Guararapes é cancelado; saiba como pedir o reembolso

O show de Céu e Zeca Baleiro, que seria realizado no dia 20 de abril, no Teatro Guararapes, foi cancelado. A apresentação inauguraria o projeto cultural “Janelas de Encontros”.

Segundo a organização do evento, o cancelamento foi motivado por “questões técnicas”, que tornaram inviável a realização do projeto.



Para o reembolso de quem já adquiriu ingressos, é necessário entrar em contato através do e-mail [email protected]

BBB 23 Climão: ex-aliados trocam emojis grosseiros após brigas no BBB 23