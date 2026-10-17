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Música

Show de Chico Chico em Olinda tem últimos ingressos liberados neste domingo (18)

Após alta procura, Casa Estação da Luz disponibiliza 20 ingressos extras para o show "Deixa Arder"

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Cantor e compositor Chico Chico, indicado duas vezes ao Grammy Latino, se apresenta em Olinda neste domingo (18)Cantor e compositor Chico Chico, indicado duas vezes ao Grammy Latino, se apresenta em Olinda neste domingo (18) - Foto: Nicole Almeida/Divulgação

A Casa Estação da Luz disponibiliza neste domingo (18), a partir das 8h, os últimos 20 ingressos para o show "Deixa Arder", do cantor e compositor Chico Chico. Os ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada). Também há a opção de ingresso social, no valor de R$ 95.

A apresentação começa às 18h e segue até as 22h, na casa de evento que está localizada no bairro do Carmo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A abertura da casa será às 16h.

Esta será a terceira vez que o artista, indicado duas vezes ao Grammy Latino, se apresenta no espaço. Filho da cantora Cássia Eller, Chico Chico constrói uma identidade musical própria, reunindo diferentes influências em um trabalho que foge a rótulos e definições.

No repertório, rock, blues, folk, brasilidades e música popular se misturam em um show cheio de contrastes e energia. A apresentação reúne canções do trabalho mais recente do artista e revisita músicas que ganham novos contornos em sua interpretação.

Para quem ainda não garantiu a entrada, os últimos ingressos estarão à venda pela plataforma Sympla, a partir das 8h deste domingo, sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇO
Show "Deixa Arder", de Chico Chico
Quando: domingo (18), às 18h
Onde: Casa Estação da Luz  - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda 
Ingressos a partir de R$ 60, pelo Sympla

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