SHOW Show de despedida de Ozzy Osbourne e reunião do Black Sabbath têm ingressos esgotados em meia hora Formação original se apresentará pela primeira vez em 20 anos

Ozzy Osbourne, que revelou em 2020 que tem doença de Parkinson, se juntará a Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward para o show "Back To The Beginning", que durará o dia todo em Birmingham, no centro da Inglaterra, onde a banda foi formada em 1968.

O show de 5 de julho no estádio Villa Park do Aston Villa Football Club também contará com apresentações dos roqueiros americanos Metallica e Slayer, além de um breve show solo de Osbourne.

O show está sendo anunciado como a "última reverência" do cantor de 76 anos que virou estrela de reality show. Osbourne postou um link para a página do evento de pré-venda de terça-feira no Facebook na noite de segunda-feira.

O número limitado de ingressos esgotou em meia hora, com alguns fãs reclamando que o site havia travado, mas a Ticketmaster disse que "não houve problemas".

Mais eventos de pré-venda ocorrerão para grupos especiais, como os detentores de ingressos para a temporada do Aston Villa, antes que a maior parte dos 40.000 ingressos seja colocada à venda na sexta-feira.

"É hora de retribuir ao lugar onde nasci", disse Osbourne.

"Quão abençoado sou por fazer isso com a ajuda de pessoas que amo. Birmingham é o verdadeiro lar do metal. Birmingham para sempre."

O Black Sabbath vendeu mais de 75 milhões de álbuns no mundo todo e é amplamente reconhecido como um dos pioneiros do heavy metal. Todos os lucros do show serão doados para instituições de caridade, incluindo Cure Parkinson's e Birmingham Children's Hospital.

O diagnóstico de Osbourne o levou a interromper a turnê. Mas sua esposa, Sharon, disse à BBC na semana passada que o show no Villa Park seria seu último. "Este é o ponto final dele", ela foi citada como tendo dito.

