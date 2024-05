A- A+

Música Show de Jão no Rio é confirmado para o dia 1º de junho Apresentação da "SUPERTURNÊ", que acoteceria este sábado, teve que ser adiada em meio a polêmica entre o Riocentro e a produtora do astro

A produção do cantor Jão confirmou a remarçação para o dia 1º de junho, na Praça da Apoteose, Centro, do show que o artista faria de sua "SUPERTURNÊ" este sábado, no Riocentro, na Barra da Tijuca. O cancelamento foi anunciado em meio a uma polêmica: enquanto a produção do show disse ter sido comunicada da impossibilidade de realizar o evento, o centro de convenções e espetáculos diz que o show não vai ocorrer por "razões específicas relacionadas à produtora".

A "SUPERTURNÊ" é realizada pela produtora 30e, em parceria com a U.F.O. Sounds, empresa de Jão. Os ingressos adquiridos para este sábado serão válidos para a nova data. Para aqueles que não puderem ou não quiseram comparecer no dia1º de junho, o reembolso estará disponível no site da Eventim. Ainda não foi anunciada como será feita a distribuição dos lugares no novo local.



Um comunicado divulgado pelo perfil do fã-clube oficial do cantor, administrado pela U.F.O. Sounds, deu a notícia sobre o cancelamento do show deste sábado: "Fomos informados que, por questões de ordem externa, o Riocentro não poderia mais receber o show da Superturnê".

O texto acrescentava que a produção que buscou uma alternativa para acomodar o público do evento em outro local na mesma data, mas que isso não foi possível. A apresentação já tinha os mais de 20 mil ingressos esgotados.

"Foram dias nessa busca, até se esgotarem as possibilidades, e entendemos que, infelizmente, não haveria um outro lugar desse tipo disponível na cidade, no mesmo dia. Sabemos o quão ruim são tais mudanças, mas reiteramos que o bem-estar de vocês está acima de qualquer coisa e será sempre a nossa maior prioridade," dizia a nota.

A 30e, produtora da Superturnê, foi responsável pelo festival de música I Wanna Be Tour, também realizado no Riocentro, em março, no qual o estudante João Vinícius Ferreira Simões, de 25 anos, morreu eletrocutado após encostar em um food truck energizado.

Em diferentes sites, o cancelamento do show foi atribuído a uma suposta proibição imposta ao Riocentro desde o acidente de realizar eventos na área externa. Mas a administração do complexo nega:

"O cancelamento do evento ocorreu por razões específicas relacionadas à produtora, responsável por toda a organização e operação do evento em questão", informou o Riocentro, na época, em nota.

Veja também

Cultura Museu Murillo La Greca recebe edição especial da Feira na Laje, neste sábado (11)