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APRESENTAÇÃO Show de João Gomes em Salgueiro é cancelado após diagnóstico de influenza Nas redes sociais, Ary Mirelle, esposa de João Gomes, publicou imagens do cantor em um hospital do Recife

João Gomes cancelou o show que faria em Salgueiro, no Sertão do estado, nesta sexta-feira (24), pelo Festival Pernambuco Meu País.

Segundo a organização do evento, o cancelamento ocorreu por motivos de saúde. O cantor postou, em seu perfil no Instagram, um comunicado anunciando um diagnóstico de influenza e um atestado médico.

“A organização do festival deseja pronta recuperação ao artista e informa que, em breve, será divulgada a atração que encerrará a primeira noite de programação do Festival Pernambuco Meu País no município”, afirma a nota publicada no perfil oficial da festa.

Nas redes sociais, Ary Mirelle, esposa de João Gomes, publicou imagens do cantor em um hospital do Recife, nesta sexta. “Meu bichinho tá dodói”, escreveu a influenciadora na foto em que aparece ao lado do marido.



"Para esse homem aceitar vim no hospital é porque está mal demais mesmo", escreveu Ary em outra publicação na função stories do Instagram.



De acordo com o comunicado oficial da equipe do artista, também está cancelada a apresentação que ele faria em Riachão do Jacuípe, na Bahia, neste sábado (25).



O texto afirma ainda que, por orientação médica, João deve permanecer em repouso, suspendendo sua agenda de compromissos presenciais.

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