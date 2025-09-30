Ter, 30 de Setembro

Show de Kendrick Lamar no Brasil ainda tem ingressos disponíveis

O Rapper se apresenta na noite desta terça-feira (30)

Rapper americano Kendrick Lamar

O rapper norte-americano Kendrick Lamar se apresenta no Allianz Parque (SP) nesta terça-feira (30). Apesar do evento já estar quase começando, ingressos ainda estão sendo vendidos pelo Ticket Masters.

O site ainda disponibiliza opções em todos os setores, sendo a mais barata a partir de R$ 280, nas cadeiras superiores da arena.

O show faz parte da turnê "Grand National Tour", do sexto álbum do cantor. Lamar é um dos nomes mais importantes atualmente do hip-hop e foi o primeiro músico do gênero a ganhar um Prêmio Pulitzer, em 2018.

