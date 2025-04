A- A+

Rio de Janeiro Show de Lady Gaga no Rio faz funcionários do metrô recriarem clipe para anunciar operação especial Gravação se inspirou na música "LoveGame", gravada justamente em estação e vagão de composição

O megashow de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no sábado (3), está chegando.

E o público contará com um esquema especial de operação do metrô durante o evento, com as estações do modal em Copacabana abertas 24 horas.

Para divulgar como será esse serviço, a concessionária MetrôRio compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo protagonizado por funcionários que são fãs da Mother Monster, que recriaram parte do clipe da música "LoveGame".

Em um dia, a publicação passa de 500 mil visualizações na rede social.

Pelas contas do MetrôRio, o número de visualizações chega a quase 1 milhão, se somadas as audiências de Instagram e TikTok. Já o número de menções que relacionam Lady Gaga ao MetrôRio passa de 19 mil, de acordo com dados da plataforma Stilingue by Blip, divulgados pela concessionária.

Os colaboradores que gravaram o vídeo, ainda segundo a empresa, fazem parte do grupo de diversidade da concessionária.

A música escolhida se dá justamente porque a original, de 2008, teve clipe gravado em um metrô, utilizando plataforma de uma estação, assim como o vagão de uma composição, como fizeram os funcionários do metrô do Rio desta vez.

Operação especial do metrô para o show de Lady Gaga; preferência pela estação Siqueira Campos, em Copacabana

O metrô terá operação especial para o show da cantora Lady Gaga.

Na ocasião, as estações em Copacabana — onde a apresentação será gratuita, na altura do Posto 2 — vão funcionar 24 horas, a partir das 5h de sábado (03) até 23h de domingo (04).

As demais estações do sistema funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite, e, após o horário habitual de fechamento, estarão abertas só para desembarque do público do show até as 7h de domingo.

A concessionária orienta que o público que vai ao show desembarque preferencialmente na estação Siqueira Campos.

A estação Cardeal Arcoverde será dedicada somente para desembarque das 16h às 22h; e após as 22h, o embarque será com cartões pré-adquiridos ou método de pagamento por aproximação (NFC).

Na volta para casa, a recomendação é que os clientes embarquem na estação Siqueira Campos: ela tem dois acessos, maior capacidade de embarque e bilheteria, assim como equipamentos de controle de fluxo, comunicação exclusiva e equipe reforçada para o grande evento.

As estações Cardeal Arcoverde e Cantagalo também vão operar 24h.

O MetrôRio alerta ainda que, devido à proximidade com o palco, as estações poderão ter muita procura, o que pode ocasionar maior tempo para embarque.

Por medida de segurança, será realizado controle de fluxo.

Veja também