SHOW Show de Lasserre marca a retomada d'A Casa do Cachorro Preto, neste sábado (12) O cantor, compositor e multi-instrumentista pernambucano convida os cantautores Juba e Manuca Bandini para a noite de música, que terá abertura de Adalberto de Garanhuns

Neste sábado (12), A Casa do Cachorro Preto retoma suas atividades como polo multilinguagens em Olinda, com o show do cantor, compositor e multi-instrumentista Lasserre, a partir das 18h.

Laserre apresentará canções próprias, que passeiam por uma miríade de gêneros, como o frevo, ijexá e capoeira, e também utilizando samples e beats eletrônicos. A percussão ganha papel central na apresentação.

O show contará com as participações dos cantautores Juba e Manuca Bandini. A abertura da noite ficará por conta do poeta, compositor e cantor Adalberto de Garanhuns.

Com 24 anos de carreira, Lasserre – que também é produtor musical, videomaker, locutor e arte-educador – apresenta agora um novo show, em que mergulhou mais profundamente nas tradições populares de Pernambuco. Em palco, ele será acompanhado de Vinicius Nogal (sanfona) e João Flávio (baixo).

Também experimentado na área de iluminação e automação cênica, Lasserre promete um show sinestésico, em que a luz é controlada através dos instrumentos musicais, em uma interação direta com os efeitos visuais.

O novo show de Lasserre é também um laboratório em que ele começa a experimentar e desenvolver o que resultará em seu próximo álbum, previsto para 2026. No segundo semestre deste ano, ele lançará dois singles nas plataformas de streaming.

SERVIÇO

Show de Lasserre (Abertura: Adalberto de Garanhuns)

Quando: Sábado (12), a partir das 18h

Onde: Casa do Cachorro Preto - Rua 13 de Maio, nº 99, Carmo - Olinda-PE

Ingressos: R$ 20, à venda no Sympla

Instagram: @thiagolasserre / @acasadocachorropreto

