Show de Louis Tomlinson é adiado nos EUA após forte tempestade de granizo; veja vídeo

O cantor britânico Louis Tomlinson, de 31 anos, precisou adiar o show que faria na noite desta quarta-feira, na cidade de Morrison, localizada no estado americano do Colorado. A mudança de data aconteceu antes mesmo do artista subir ao palco do anfiteatro Red Rocks, quando os fãs que aguardavam no local começaram a ser atingidos por granizos do "tamanho de bolas de tênis", segundo relatos do público.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as pessoas sendo acertadas pela tempestade. Nos vídeos, é possível ver o chão do espaço onde o evento estava marcado por acontecer completamente coberto por pedras de gelo.

Segundo relatos, muitas fãs estavam chorando, se machucando e se escondendo embaixo de árvores (não façam isso!). Nós continuamos aguardando um pronunciamento oficial por parte da equipe do Louis. #FITFWTMorrisonpic.twitter.com/1MElJzrmIn — LBRN On Tour (@LBRNOnTour) June 22, 2023

#BREAKING: Multiple people are seriously injured by falling hail during at a concert⁰⁰#Morrison | #Colorado

⁰Watch as Multiple concert goers get pelted by large hail at Red Rocks Amphitheatre in Morrison Colorado during a Louis Tomlinson concert multiple reports say that… pic.twitter.com/uVwEibAfau — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 22, 2023

De acordo com o periódico português Jornal de Notícias a chuva causou vários bem materiais, além de gerar rastros de destruição no município e deixar centenas de residências sem energia elétrica.

Em sua conta no Twitter, o músico prestou solidariedade aos fãs pelo ocorrido e prometeu voltar a Morrison para realizar o concerto.

"Estou devastado com o show de hoje à noite. Espero que todo mundo esteja bem. Eu vou voltar! Mesmo sem termos feito o show, eu senti toda a paixão de vocês. Mandando todo o meu amor para vocês!", disse o ex-membro da One Direction em um tuíte para aos mais de 35 milhões de seguidores que o seguem na plataforma.

Devastated about the show tonight, hope everyone’s ok, I’ll be back! Even though we didn’t play the show I felt all of your passion! Sending you all love! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) June 22, 2023

Uma das centenas de fãs que estavam presentes no teatro, publicou seu relato nas redes junto a vídeos do estrago causado pela tempestade de granizo.

"Dirigi oito horas para ver Louis Tomlinson esta noite no Red Rocks. Estou orando por todos que estavam lá esta noite. Tenho hematomas e vergões nas costas e nas pernas. Tivemos que esvaziar caixas de camisas no estande de mercadorias para cobrir nossas cabeças", relatou a jovem que se apresenta como Jess em sua conta no Twitter.

