A- A+

FAMOSOS Show de luzes e local com 1.700 m²: chá de revelação de Viih Tube e Eliezer será no domingo Sexo biológico do bebê será revelado em festa para 150 convidados

Está chegando a hora de Viih Tube e Eliezer saberem o sexo biológico do bebê que esperam. O chá de revelação dos influenciadores digitais vai acontecer no domingo (12), comemoração de Dia das Mães. A ideia é que o evento seja menor que a festa de aniversário de Lua, a primeira filha do casal. O nome da criança, aliás, já vem sendo discutida há um bom tempo por eles.

Na última sexta-feira (9), a ex-BBB até publicou stories, no Instagram, mostrando que Eliezer já está querendo um novo nome para a criança, diferente do que havia sido decidido pelo casal:

“Ele, pleno, depois de sairmos de um ultrassom e do nada falando no meio da sala que se for menina quer outro nome do que estava escolhido. Gente, ele quer ver uma mãe surtar”, escreveu Viih Tube em um registro no qual aparece ao lado de Eliezer.

A dúvida, entretanto, será tirada já no próximo domingo, Dia das Mães. O casal pretende realizar um chá revelação, mas será “algo mais intimista” em relação às festas dedicadas a Lua, que completou 1 ano recentemente, revelou a influencer. Apesar disso, o evento contará com a presença de famosos, amigos do casal, que somam cerca de 150 convidados.

— Estou traumatizada com festa grande. A gente decidiu fazer algo mais intimista com amigos mais próximos e família. É claro que vai ter gente do meio, porque eu estou na Internet desde que sou criança, então 90% dos meus amigos também são do meio, mas são pessoas que considero. Amigos de verdade, que tenho uma troca muito importante — disse Viih Tube à época do anúncio da gravidez.





O espaço reservado para a festa é o Spasso Dourado, localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo, que tem uma estrutura de 1.700 metros quadrados e capacidade para acomodar até 250 pessoas, de acordo com a divulgação do espaço. Os convidados poderão se divertir com atrações como torre giratória de 6 metros, mesa de Snooker profissional, parede de escalada, playground de madeira e quadras de futebol e basquete.

Há também área baby com piscina de bolinhas, camarim para pintura facial, oficina de artes e casinha de bonecas.

De acordo com a Revista Ela, do GLOBO, para anunciar a chegada do novo membro da família, luzes com a cor do sexo do bebê serão acesas. Durante a revelação, também acontecerá uma live nos canais de Viih Tube.

Veja também

DIA DAS MÃES Da vida real para a cena: conheça mães e filhas que atuam juntas em filmes e séries