Show de Madonna em Copacabana terá ensaio com presença da artista; saiba o dia

A- A+

O show da Madonna só acontece no próximo sábado (4), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Antes da data, porém, será possível tirar uma casquinha da performance que vem por aí. A cantora ensaiará a apresentação, no palco montado em frente ao Copacabana Palace - onde ela está hospedada -, nas próximas quinta (2) e sexta-feira (3), num horário à noite, a partir das 18h, como apurou o Globo.

A presença da artista no ensaio é certa, como relataram ao Globo profissionais envolvidos na produção do megashow, com previsão de público em 1,5 milhão de pessoas. É que o encerramento da turnê "Celebration" ganhará forma, em solo tupiniquim, num palco com o dobro do tamanho visto nos demais países por a Rainha do Pop passou com a mesma apresentação. Serão 812 m² e três passarelas — a central com 22 metros de extensão — a 2,40 metros de altura do chão.

— Madonna precisa entender o espaço que terá à disposição, até para rearranjar os movimentos dela e dos bailarinos no palco -- explica uma fonte ouvida pelo Globo. — Também é Madonna quem decide a parte dos posicionamentos e enquadramentos de câmera no show, para as imagens que serão transmitidas no telão e ao vivo na TV (via Globoplay e Multishow). Normalmente, a turnê é feita em espaços fechados. E aqui é um ambiente aberto, então o som se propaga de uma forma diferente. Podemos ter influência da maresia, como aconteceu ontem. Tudo isso tem quer ser levado em conta.

Veja também

Rock in Rio Sertanejo no Rock in Rio? A hora chegou na edição de 40 anos