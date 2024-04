A- A+

MÚSICA Show de Madonna no Rio: onde assistir ao vivo à apresentação da cantora Este é o último show da "Celebration tour", turnê em que a rainha do pop comemora 40 anos de carreira

Não tem como estar no Rio de Janeiro para assistir ao show de Madonna nas areias de Copacabana? Dá para ver tudo ao vivo, pela TV e pelo streaming, no conforto do sofá, no sábado, dia 4 de maio. Este é o último show da "Celebration tour", turnê em que a rainha do pop comemora 40 anos de carreira.

A TV Globo exibe a "Celebration Tour" depois de "Renascer". Pelo Multishow, a transmissão começa depois de "TVZ especial Madonna". No Globoplay, o sinal vai estar aberto para não assinantes logados.

Kenya Sade e Marcos Mion comandam a transmissão da Globo, Multishow e Globoplay. Para os dois últimos, Marcus Majella e Laura Vicente mostram os bastidores.

