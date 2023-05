Show de Mayra Clara ganha sessão extra na Caixa Cultural; saiba detalhes

A- A+

Os ares de vingança que devem permear a Caixa Cultural, no Bairro do Recife, neste sábado (27), no show da cantora Mayra Clara - que leva para o palco do espaço repertório do disco MVB - Música Vingativa Brasileira - seguirão no dia seguinte, no domingo (28), data em que a artista fará sessão extra para o público.



Com ingressos gratuitos e esgotados em poucas horas, desde o início da distribuição - às 10h desta terça, 23, na Caixa Cultural - quem ficou de fora para a primeira noite de apresentação pode garantir o par de bilhetes (por pessoa) que dará acesso ao show no dia seguinte, marcado para as 16h.





"Tem alguém aí querendo sessão extra?", indagou a própria Mayra Clara em rede social após os bilhetes terem esgotados. Em polvorosa, seguidores e fãs da cantora responderam pedindo por uma nova data. "Eeeeeu quero! Não consegui buscar os meus ingressos", bradou um. "Não acredito!! Tem que ter sessão extra sim", suplicou outro.





Para os shows, Mayra Clara exalta no repertório interpretações que passeiam por canções como "Alguém Me Disse", "Vingança", "Trocando em Miúdos" e "Olhos nos Olhos", entre outras letras e melodias pesadas, inerentes (e necessárias) em desilusões amorosas. "Escuto e me reconheço, gosto, independente do projeto, eu já gostava muito de cantar (...) Foi um pouco de canções que eu tinha em mente, outras sugestões e que eu entendi que fazia sentido, já que tem muito a ver com me perceber, me sentir cantando", salientou Mayra, sobre o MVB. Serviço

Sessão Extra de MVB - Música Vingativa Brasileira, de Mayra Clara Quando: Domingo (28), 16h

Onde: Caixa Cultural Recife Ingressos gratuitos - um par por pessoa - distribuídos nesta quinta-feira (25) na Caixa Cultural, a partir das 10h Av. Alfredo Lisboa, 5050, Bairro do Recife

Informações: 3425-1915

