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AGENDA CULTURAL Show de Mumuzinho e peça com Marco Nanini e Guilherme Weber são destaques do fim de semana no Recife Programação tem ainda Frei Gilson no "Jogo Solidário", Festival Pernambuco Meu País, Cine Apipucos, além de shows, peças de teatro, exposições e cinema para todos os públicos

O fim de semana no Recife e Região Metropolitana traz uma programação completa e com variedades de entretenimento para todas as idades. Entre os destaques da agenda está o show de Fitti no Teatro do Parque, nesta sexta (24), às 19h30. Já no domingo (26), quem comanda a festa é o cantor Mumuzinho, no Mirante do Paço, às 17h.

Também no domingo (26), a partir das 14h, tem o Jogo Solidário com Frei Gilson na Arena Pernambuco, e o Festival Pernambuco Meu País, que segue para a cidade de Salgueiro, de 23 a 26 de julho, com shows de João Gomes, Claudia Leitte, Dilsinho e muito mais.

A programação conta ainda com a peça de teatro "Fim de Partida", com Marco Nanini e Guilherme Weber, em cartaz de quinta (23) a domingo (26), no Teatro Luiz Mendonça.

Confira a agenda completa:

SHOWS E EVENTOS

“Taca Mais Música” com Banda FAB4

Quando: quinta (23), às 19h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Fitti “Transespacial”

Quando: sexta (24), às 19h30

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

“Forró da Cidade”

Quando: sexta (24), às 20h

Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

“Sextou do 100%” com Banda Lapada e Pank Brega

Quando: sexta (24), a partir das 18h

Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @100porcentobrasiloficial

“Frenesi” com Frenesi Dj’s, Doug e Andromeda

Quando: sexta (24), às 22h

Onde: Estelita – Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @estelita.recife

“Moondo Bizarro”

Quando: sexta (24), às 20h

Onde: Darkside Studio – Rua Barão de São Borja, 89, Soledade, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @darksiderecife

Férias no Shopping Boa Vista

Quando: sexta (24) e sábado (25), às 15h

Onde: Shopping Boa Vista (Na Praça de Alimentação da 3ª Etapa) – R. do Giriquiti, 48, Boa Vista, Recife

Atrações: (24/07) Bolofofos; (25/07) Toy Story

Acesso gratuito

Informações: @shoppingboavista

Festival Virtuosi na Serra – 19ª edição em Garanhuns

Quando: de 23 a 25 de julho, às 19h

Programação: (23/07) Duo Altino – Leonardo Altino e Ana Lúcia Altino

(24/07) Stravaganza Musicale – Sabrina Santos, Virginia Cavalcanti e Luis Felipe de Oliveira

(25/07) A Voz do Violoncelo – Leonardo Altino e Orquestra Jovem de Pernambuco sob regência de Nilson Galvão

Onde: Capela do Seminário São José – Avenida Rui Barbosa, 200, Heliópolis, Garanhuns

Acesso gratuito

Informações: @virtuosi

“Dascar – Fase de Teste”

Quando: sábado (25), às 19h

Onde: Quintal do sossego – Rua do Sossego, 1344, Santo Amaro, Recife

Ingressos: R$ 20 via Sympla

Informações: @quintaldosossego1344

“Dolls”

Quando: sábado (25), às 22h

Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

“Maledivas”

Quando: sábado (25), às 22h

Onde: Brilho Cultural – Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @brilhocultural

"Férias de Cinema" no Shopping Patteo Olinda

Show e encontro com os personagens de “Guerreiras do K-Pop” e parque temático “Mar de Diversões”

Quando: sábado (25), a partir das 15h

Onde: Shopping Patteo Olinda (Varanda Panorâmica do Piso L3) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Ingressos: a partir R$ 40 no parque temático; acesso gratuito aos shows e encontros com personagens

Informações: @shoppingpatteoolinda

Sessão de autógrafos de Super Capivara com Gabriel Dearo e Manu Digilio

Quando: sábado (25), a partir das 14h

Onde: Livraria do Jardim – Avenida Manoel Borba, 292 – Boa Vista, Recife

Como participar: Adquirindo o livro "Super Capivara" na Livraria do Jardim a partir de 18 de julho para receber uma senha de acesso. As senhas são limitadas

Informações: @livrariadojardim

Rock Cordel Recife

Quando: 24, 25 e 26 de julho

Programação:

24/07 (sexta-feira) 18h

Plutão Já Foi Planeta (RN)

Juliano Holanda

Babi Jacques

Islan

DJ Pepe Jordão

25/07 (sábado) 16h

Black Pantera (MG)

Gangga Barreto

O Golpe

Sonika

DJ Vibra

26/07 (domingo) 16h

Ave Sangria

Riah

Clayton Barros

The Baggios (SE)

Nadejda



Onde: Espaço Villa 219 R. do Apolo, 219, Bairro do Recife, Recife

Entrada gratuita, sujeita à capacidade do espaço

Ingressos disponíveis na plataforma OutGo

Informações: @theiaprodutores



Festival Pernambuco Meu País - Salgueiro

Quando: de 24 a 26 de julho

Programação:

24/07 (sexta-feira)

19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 | Garota Safada

22h | Targino Gondim

23h30 | Assisão

01h10 | João Gomes

DJ Luan Sobral nos intervalos

25/07 (sábado)

19h30 | Maracatu Batuque do Sertão

20h40 | Patusco

22h10 | Nena Queiroga convida Laís Senna

23h40 | Babado Novo

01h20 | Claudia Leitte

DJ Kananda PX nos intervalos

26/07 (domingo)

18h30 | Samba de Véio da Ilha de Massangano

19h40 | André Rio

21h10 | Sambarrasta

22h40 | Dilsinho

00h20 | Vanessa da Mata

DJ Solar Gomez nos intervalos



Onde: Parque de Exposições, às margens da BR-232, na saída para Parnamirim, Salgueiro

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

"Férias na Livraria Jaqueira"

Quando: sábado (25), às 16h, e domingo (26), às 11h

Com Cia Garrett Circus (Bairro do Recife) e Turma do Mizack (Unidade Matriz)

Onde: Livraria Jaqueira (Unidade Matriz) – Rua Antenor Navarro, 138,Jaqueira, Recife

Livraria Jaqueira (Unidade Bairro do Recife) – Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @livraria.jaqueira

“Recital Música em Movimento” com Daniel Linder

Quando: domingo (26), às 11h

Onde: Fundaj Derby (Sala João Cardoso Ayres) – Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife

Acesso gratuito mediante retirada de ingressos via Sympla e na bilheteria do local

Informações: @musica.emmovimento

Mumuzinho “Resenha do Mumu – Turnê 10 Anos”

Quando: domingo (26), às 17h

Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 140 via BaladAPP

Informações: @resenhadomumu

Jogo Solidário com Frei Gilson

Quando: domingo (26), a partir das 14h

Onde: Arena Pernambuco – Avenida Deus é Fiel, 1, Jardim Penedo, São Lourenço da Mata

Ingressos a partir de R$ 30 via Bilheteria Digital

Informações: @obrademariaoficial

“Noches Latinas”

Quando: domingo (26), às 19h

Onde: Casa Bacurau – Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife

Ingressos: a partir de R$ 5 via Shotgun

Informações: @casabacurau

Altemar Dutra Jr. no RioMar Recife

Quando: domingo (26), às 18h

Onde: RioMar Recife (Praça de Alimentação, no Piso L3) – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

EcoFérias 2026 - Brinca Recife

Quando: até 31 de julho, a partir das 9h

Onde: Jardim Botânico do Recife – BR-232, s/n, Curado, Recife

Acesso gratuito mediante inscrição realizada no local

Informações: @jardimbotanicorecife

Férias no Shopping Guararapes

Quando: até 31 de agosto, das 9h às 22h

Onde: Shopping Guararapes – Avenida Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Atrações: Parque dos Infláveis, Pista de Patinação no Gelo Iceland e Espaço Geek Asiático

Ingressos: R$ 40, para acesso ao Parque dos Infláveis

Informações: @sguararapes

TEATRO



"Fim de Partida", com Marco Nanini e Guilherme Weber

Quando: de quinta (23) a sábado (25), às 20h; domingo (26), às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife

Ingressos a partir de R$ 75, à venda no site do teatro

Informações: @teatroluizmendonca

Projeto "Circulação do Mamulengo Flor Mimosa"

Quando: sexta (24), às 8h

Onde: Mercado de Casa Amarela – Rua Padre Lemos, 94, Casa Amarela, Recife

Acesso gratuito

Informações: @adielluna

“Queijo e Goiabada”

Quando: sábado (25), às 16h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

“História de Pescador” por Rodrigo Marques

Quando: sábado (25), às 18h e 21h

Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Uhuu, no site ou na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife

“Clô, pra sempre” por Eduardo Martini

Quando: domingo (26), às 19h

Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 60 via Uhuu, no site ou na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife

“A Cigarra e a Formiga – O Musical”

Quando: domingo (26), às 11h

Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 60 via Uhuu, no site ou na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife

“A Princesa Dos Mares – O Musical”

Quando: domingo (26), às 14h

Onde: Teatro Beberibe (Centro de Convenções de Pernambuco) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$60 via Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 99568-4125

“O Reino Congelado – O Musical”

Quando: domingo (26), às 16h30

Local - Teatro Beberibe

Onde: Teatro Beberibe (Centro de Convenções de Pernambuco) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$60 via Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 99568-4125



EXPOSIÇÃO

“Forquilha”, de Fernando Duarte e Fernando Augusto

Quando: abertura nesta quinta (23), às 19h

Visitação: até 23 de agosto; de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

Onde: MEPE (Museu do Estado de Pernambuco) – Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Acesso gratuito

Informações: @m_e_pe

“Telas Roubam Infâncias”

Quando: abertura neste sábado (25), às 17h

Local: Galeria Raiz – Rua da Moeda, 71, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @coletivoraizpe

“De Lá e De Cá”

Quando: até 2 de agosto

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 11h às 19h

Ingressos a partir de R$ 5 na bilheteria; Entrada gratuita às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

"Chaves: A Exposição"

Quando: até 2 de agosto

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Visitação: terça a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site, no app RioMar Recife e na bilheteria do local

Informações: @expo.chaves

“Traços da Memória”, de Consuelo Figueira

Quando: até 17 de agosto, das 9h às 17h

Onde: Galeria Pedra do Reino (Compaz Escritor Ariano Suassuna) – Av. General San Martin, 1208, Cordeiro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @compazrecife

“Amostradas”, com curadoria de Gisele Kato e Ulisses Carrilho

Quando: até 6 de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife

“Esse É Sérvulo Esmeraldo”, curadoria Dodora Guimarães Esmeraldo

Quando: até 25 de outubro

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



CINEMA

“Cine Apipucos - Programação do fim de semana”

Quando: de 23 a 26 de julho

Programação: quinta-feira (23/7), às 19h – O Quinto Elemento (1997)

sexta-feira (24/7), às 19h – Quem Vai Ficar com Mary? (1998)

sábado (25/7), às 18h – Os Goonies (1985)

domingo (26/7) , às 16h30 – Wall-E (2008)

Onde: Parque Apipucos – Praça Apipucos, s/n, Apipucos, Recife

Acesso gratuito

Informações: @parqueapipucosoficial

"Pequenas Criaturas"

Brasília, 1986. Recém-chegada à capital com o marido e os dois filhos, Helena (Carolina Dieckmmann) vê sua rotina ser abalada quando ele parte em uma viagem de trabalho, deixando-a sozinha em uma cidade desconhecida. Enquanto enfrenta a solidão e as frustrações de uma vida que não escolheu, ela busca redescobrir sua própria identidade. Ao mesmo tempo, seus filhos vivem os desafios e as descobertas da juventude.

Direção: Anne Pinheiro Guimarães

"Águas Mortais"

O terror se instala quando um voo de Los Angeles para Xangai cai no Oceano Pacífico. Presos em um avião afundando, os sobreviventes logo se veem em uma luta por suas vidas enquanto tubarões comedores de gente começam a cercar os destroços.

Direção: Renny Harlin

"Marsupilami - Confusão a Bordo"

Um homem é encarregado de entregar um pacote misterioso da América do Sul, apenas para descobrir que ele está carregando um bebê Marsupilami.

Direção: Philippe Lacheau

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