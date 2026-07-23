Show de Mumuzinho e peça com Marco Nanini e Guilherme Weber são destaques do fim de semana no Recife
Programação tem ainda Frei Gilson no "Jogo Solidário", Festival Pernambuco Meu País, Cine Apipucos, além de shows, peças de teatro, exposições e cinema para todos os públicos
O fim de semana no Recife e Região Metropolitana traz uma programação completa e com variedades de entretenimento para todas as idades. Entre os destaques da agenda está o show de Fitti no Teatro do Parque, nesta sexta (24), às 19h30. Já no domingo (26), quem comanda a festa é o cantor Mumuzinho, no Mirante do Paço, às 17h.
Também no domingo (26), a partir das 14h, tem o Jogo Solidário com Frei Gilson na Arena Pernambuco, e o Festival Pernambuco Meu País, que segue para a cidade de Salgueiro, de 23 a 26 de julho, com shows de João Gomes, Claudia Leitte, Dilsinho e muito mais.
A programação conta ainda com a peça de teatro "Fim de Partida", com Marco Nanini e Guilherme Weber, em cartaz de quinta (23) a domingo (26), no Teatro Luiz Mendonça.
Confira a agenda completa:
SHOWS E EVENTOS
“Taca Mais Música” com Banda FAB4
Quando: quinta (23), às 19h
Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
Fitti “Transespacial”
Quando: sexta (24), às 19h30
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
“Forró da Cidade”
Quando: sexta (24), às 20h
Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @emporiobarrozo
“Sextou do 100%” com Banda Lapada e Pank Brega
Quando: sexta (24), a partir das 18h
Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @100porcentobrasiloficial
“Frenesi” com Frenesi Dj’s, Doug e Andromeda
Quando: sexta (24), às 22h
Onde: Estelita – Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @estelita.recife
“Moondo Bizarro”
Quando: sexta (24), às 20h
Onde: Darkside Studio – Rua Barão de São Borja, 89, Soledade, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @darksiderecife
Férias no Shopping Boa Vista
Quando: sexta (24) e sábado (25), às 15h
Onde: Shopping Boa Vista (Na Praça de Alimentação da 3ª Etapa) – R. do Giriquiti, 48, Boa Vista, Recife
Atrações: (24/07) Bolofofos; (25/07) Toy Story
Acesso gratuito
Informações: @shoppingboavista
Festival Virtuosi na Serra – 19ª edição em Garanhuns
Quando: de 23 a 25 de julho, às 19h
Programação: (23/07) Duo Altino – Leonardo Altino e Ana Lúcia Altino
(24/07) Stravaganza Musicale – Sabrina Santos, Virginia Cavalcanti e Luis Felipe de Oliveira
(25/07) A Voz do Violoncelo – Leonardo Altino e Orquestra Jovem de Pernambuco sob regência de Nilson Galvão
Onde: Capela do Seminário São José – Avenida Rui Barbosa, 200, Heliópolis, Garanhuns
Acesso gratuito
Informações: @virtuosi
“Dascar – Fase de Teste”
Quando: sábado (25), às 19h
Onde: Quintal do sossego – Rua do Sossego, 1344, Santo Amaro, Recife
Ingressos: R$ 20 via Sympla
Informações: @quintaldosossego1344
“Dolls”
Quando: sábado (25), às 22h
Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @clubmetropole
“Maledivas”
Quando: sábado (25), às 22h
Onde: Brilho Cultural – Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @brilhocultural
"Férias de Cinema" no Shopping Patteo Olinda
Show e encontro com os personagens de “Guerreiras do K-Pop” e parque temático “Mar de Diversões”
Quando: sábado (25), a partir das 15h
Onde: Shopping Patteo Olinda (Varanda Panorâmica do Piso L3) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Ingressos: a partir R$ 40 no parque temático; acesso gratuito aos shows e encontros com personagens
Informações: @shoppingpatteoolinda
Sessão de autógrafos de Super Capivara com Gabriel Dearo e Manu Digilio
Quando: sábado (25), a partir das 14h
Onde: Livraria do Jardim – Avenida Manoel Borba, 292 – Boa Vista, Recife
Como participar: Adquirindo o livro "Super Capivara" na Livraria do Jardim a partir de 18 de julho para receber uma senha de acesso. As senhas são limitadas
Informações: @livrariadojardim
Rock Cordel Recife
Quando: 24, 25 e 26 de julho
Programação:
24/07 (sexta-feira) 18h
Plutão Já Foi Planeta (RN)
Juliano Holanda
Babi Jacques
Islan
DJ Pepe Jordão
25/07 (sábado) 16h
Black Pantera (MG)
Gangga Barreto
O Golpe
Sonika
DJ Vibra
26/07 (domingo) 16h
Ave Sangria
Riah
Clayton Barros
The Baggios (SE)
Nadejda
Onde: Espaço Villa 219 R. do Apolo, 219, Bairro do Recife, Recife
Entrada gratuita, sujeita à capacidade do espaço
Ingressos disponíveis na plataforma OutGo
Informações: @theiaprodutores
Festival Pernambuco Meu País - Salgueiro
Quando: de 24 a 26 de julho
Programação:
24/07 (sexta-feira)
19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País
20h30 | Garota Safada
22h | Targino Gondim
23h30 | Assisão
01h10 | João Gomes
DJ Luan Sobral nos intervalos
25/07 (sábado)
19h30 | Maracatu Batuque do Sertão
20h40 | Patusco
22h10 | Nena Queiroga convida Laís Senna
23h40 | Babado Novo
01h20 | Claudia Leitte
DJ Kananda PX nos intervalos
26/07 (domingo)
18h30 | Samba de Véio da Ilha de Massangano
19h40 | André Rio
21h10 | Sambarrasta
22h40 | Dilsinho
00h20 | Vanessa da Mata
DJ Solar Gomez nos intervalos
Onde: Parque de Exposições, às margens da BR-232, na saída para Parnamirim, Salgueiro
Acesso gratuito
Informações: @festivalpernambucomeupais
"Férias na Livraria Jaqueira"
Quando: sábado (25), às 16h, e domingo (26), às 11h
Com Cia Garrett Circus (Bairro do Recife) e Turma do Mizack (Unidade Matriz)
Onde: Livraria Jaqueira (Unidade Matriz) – Rua Antenor Navarro, 138,Jaqueira, Recife
Livraria Jaqueira (Unidade Bairro do Recife) – Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @livraria.jaqueira
“Recital Música em Movimento” com Daniel Linder
Quando: domingo (26), às 11h
Onde: Fundaj Derby (Sala João Cardoso Ayres) – Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife
Acesso gratuito mediante retirada de ingressos via Sympla e na bilheteria do local
Informações: @musica.emmovimento
Mumuzinho “Resenha do Mumu – Turnê 10 Anos”
Quando: domingo (26), às 17h
Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 140 via BaladAPP
Informações: @resenhadomumu
Jogo Solidário com Frei Gilson
Quando: domingo (26), a partir das 14h
Onde: Arena Pernambuco – Avenida Deus é Fiel, 1, Jardim Penedo, São Lourenço da Mata
Ingressos a partir de R$ 30 via Bilheteria Digital
Informações: @obrademariaoficial
“Noches Latinas”
Quando: domingo (26), às 19h
Onde: Casa Bacurau – Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife
Ingressos: a partir de R$ 5 via Shotgun
Informações: @casabacurau
Altemar Dutra Jr. no RioMar Recife
Quando: domingo (26), às 18h
Onde: RioMar Recife (Praça de Alimentação, no Piso L3) – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife
EcoFérias 2026 - Brinca Recife
Quando: até 31 de julho, a partir das 9h
Onde: Jardim Botânico do Recife – BR-232, s/n, Curado, Recife
Acesso gratuito mediante inscrição realizada no local
Informações: @jardimbotanicorecife
Férias no Shopping Guararapes
Quando: até 31 de agosto, das 9h às 22h
Onde: Shopping Guararapes – Avenida Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes
Atrações: Parque dos Infláveis, Pista de Patinação no Gelo Iceland e Espaço Geek Asiático
Ingressos: R$ 40, para acesso ao Parque dos Infláveis
Informações: @sguararapes
TEATRO
"Fim de Partida", com Marco Nanini e Guilherme Weber
Quando: de quinta (23) a sábado (25), às 20h; domingo (26), às 19h
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife
Ingressos a partir de R$ 75, à venda no site do teatro
Informações: @teatroluizmendonca
Projeto "Circulação do Mamulengo Flor Mimosa"
Quando: sexta (24), às 8h
Onde: Mercado de Casa Amarela – Rua Padre Lemos, 94, Casa Amarela, Recife
Acesso gratuito
Informações: @adielluna
“Queijo e Goiabada”
Quando: sábado (25), às 16h
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
“História de Pescador” por Rodrigo Marques
Quando: sábado (25), às 18h e 21h
Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 via Uhuu, no site ou na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife
“Clô, pra sempre” por Eduardo Martini
Quando: domingo (26), às 19h
Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 60 via Uhuu, no site ou na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife
“A Cigarra e a Formiga – O Musical”
Quando: domingo (26), às 11h
Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 60 via Uhuu, no site ou na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife
“A Princesa Dos Mares – O Musical”
Quando: domingo (26), às 14h
Onde: Teatro Beberibe (Centro de Convenções de Pernambuco) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$60 via Sympla e na bilheteria do teatro
Informações: (81) 99568-4125
“O Reino Congelado – O Musical”
Quando: domingo (26), às 16h30
Local - Teatro Beberibe
Onde: Teatro Beberibe (Centro de Convenções de Pernambuco) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$60 via Cecon Tickets e na bilheteria do teatro
Informações: (81) 99568-4125
EXPOSIÇÃO
“Forquilha”, de Fernando Duarte e Fernando Augusto
Quando: abertura nesta quinta (23), às 19h
Visitação: até 23 de agosto; de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h
Onde: MEPE (Museu do Estado de Pernambuco) – Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Acesso gratuito
Informações: @m_e_pe
“Telas Roubam Infâncias”
Quando: abertura neste sábado (25), às 17h
Local: Galeria Raiz – Rua da Moeda, 71, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @coletivoraizpe
“De Lá e De Cá”
Quando: até 2 de agosto
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 11h às 19h
Ingressos a partir de R$ 5 na bilheteria; Entrada gratuita às terças-feiras
Informações: @pacodofrevo
"Chaves: A Exposição"
Quando: até 2 de agosto
Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Visitação: terça a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h
Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site, no app RioMar Recife e na bilheteria do local
Informações: @expo.chaves
“Traços da Memória”, de Consuelo Figueira
Quando: até 17 de agosto, das 9h às 17h
Onde: Galeria Pedra do Reino (Compaz Escritor Ariano Suassuna) – Av. General San Martin, 1208, Cordeiro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @compazrecife
“Amostradas”, com curadoria de Gisele Kato e Ulisses Carrilho
Quando: até 6 de setembro
Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @caixaculturalrecife
“Esse É Sérvulo Esmeraldo”, curadoria Dodora Guimarães Esmeraldo
Quando: até 25 de outubro
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @caixaculturalrecife
CINEMA
“Cine Apipucos - Programação do fim de semana”
Quando: de 23 a 26 de julho
Programação: quinta-feira (23/7), às 19h – O Quinto Elemento (1997)
sexta-feira (24/7), às 19h – Quem Vai Ficar com Mary? (1998)
sábado (25/7), às 18h – Os Goonies (1985)
domingo (26/7) , às 16h30 – Wall-E (2008)
Onde: Parque Apipucos – Praça Apipucos, s/n, Apipucos, Recife
Acesso gratuito
Informações: @parqueapipucosoficial
"Pequenas Criaturas"
Brasília, 1986. Recém-chegada à capital com o marido e os dois filhos, Helena (Carolina Dieckmmann) vê sua rotina ser abalada quando ele parte em uma viagem de trabalho, deixando-a sozinha em uma cidade desconhecida. Enquanto enfrenta a solidão e as frustrações de uma vida que não escolheu, ela busca redescobrir sua própria identidade. Ao mesmo tempo, seus filhos vivem os desafios e as descobertas da juventude.
Direção: Anne Pinheiro Guimarães
"Águas Mortais"
O terror se instala quando um voo de Los Angeles para Xangai cai no Oceano Pacífico. Presos em um avião afundando, os sobreviventes logo se veem em uma luta por suas vidas enquanto tubarões comedores de gente começam a cercar os destroços.
Direção: Renny Harlin
"Marsupilami - Confusão a Bordo"
Um homem é encarregado de entregar um pacote misterioso da América do Sul, apenas para descobrir que ele está carregando um bebê Marsupilami.
Direção: Philippe Lacheau