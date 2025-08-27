Qua, 27 de Agosto

TBT DA MUSA

Priscila Senna no Marco Zero: show conta com espaço para pessoas com deficiência ao lado do palco

A gravação do DVD acontece a partir das 18h desta quarta-feira (27)

Espaço para pessoas com deficiência no show de Priscila SennaEspaço para pessoas com deficiência no show de Priscila Senna - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A cantora de brega Priscila Senna celebra os 15 anos de carreira com gravação de DVD no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da Cidade, a partir das 18h desta quarta-feira (27).

Batizado de "TBT da Musa", o show é gratuito e deve reunir milhares de pessoas. Para atender a todos os públicos, estará disponível uma área ao lado do palco reservada para pessoas com deficiência. 

Para o acesso ao local, é necessário apenas apresentar o laudo médico.

Estrutura do show
Com ocorre em grandes festas na Capital pernambucana, a exemplo do Réveillon e do Carnaval, foi aumentado o policiamento, mudança do fluxo de carros e adição de banheiros químicos. 

Entre outros cuidados recomendados pela Prefeitura do Recife, estão as proibições de garrafas de vidro e coolers.

Espaço para PCD no show de Priscila SennaFoto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

 

