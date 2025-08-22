A- A+

ESTRUTURA Show de Priscila Senna no Marco Zero terá palco maior do que o do Carnaval Apresentação acontecerá na próxima quarta-feira (27) para a gravação do DVD especial de 15 anos da cantora

O maior palco entre todos os projetos já feitos no Marco Zero, é essa a promessa da equipe da cantora Priscila Senna para a mega estrutura que vai receber a gravação do DVD em comemoração aos 15 anos de carreira da artista.

Segundo Kaká Samora, designer do projeto de palco, a estrutura têm 60 metros de diâmetro e mais de 18 metros de altura, sendo maior que os palcos já vistos pelo público durante as tradicionais apresentações do Carnaval do Recife.

“A proposta desse palco é traduzir toda a grandiosidade da trajetória de Priscila. Trouxemos tecnologia e efeitos especiais para impactar o público e registrar esse momento à altura do que ela representa, especialmente no cenário simbólico do Marco Zero, um lugar tão histórico”, destacou Samora.

Além do palco, serão mais de 400 m² de painéis de LED e uma iluminação que se estende por toda a área do evento para criar interação e fazer o público se sentir parte do espetáculo.

“Assim como os artistas, o público também integra esse projeto. Além disso, teremos efeitos especiais distribuídos pelo espaço e muitos recursos de pirotecnia e fogos”, afirmou o designer.

O espetáculo é um dos mais esperados pelo público pernambucano e está marcada para acontecer na quarta-feira (27), a partir das 18h.

Entre os convidados especiais, participarão do show: Pablo, Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Iguinho & Lulinha, Liniker, Tayara Andreza, Léo Foguete e Manu Bathidão.



