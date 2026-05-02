Sáb, 02 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado02/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SHAKIRA EM COPACABANA

Show de Shakira em Copacabana será transmitido sem delay, ao contrário de Lady Gaga e Madonna

Nos anos anteriores, shows do "Todo Mundo no Rio" tiveram atrasos de cerca de 10 minutos

Reportar Erro
Show de Shakira no ''Todo Mundo no Rio'' terá transmissão em delayShow de Shakira no ''Todo Mundo no Rio'' terá transmissão em delay - Foto: Divulgação

O megashow de Shakira neste sábado (2), em Copacabana, será exibida ao vivo, sem atraso, na TV aberta, em um marco inédito para o projeto “Todo Mundo no Rio”. O início da transmissão na TV Globo está previsto para 21h25, enquanto o show principal deve começar às 21h45.

Diferentemente de Madonna e Lady Gaga que pediram delay na transmissão de seus shows, a artista colombiana não fez exigência semelhante.

Leia também

• Show Shakira: policiais bilíngues vão ajudar turista

• O que significa o nome Shakira? Saiba a origem da cantora e por que ela fala tantos idiomas

• Qual o setlist da Shakira no Rio? Loba faz show em Copacabana neste sábado

Em 2024, Madonna solicitou um atraso de cerca de 15 minutos; no ano seguinte, a equipe de Gaga optou por um intervalo de 10 minutos. A prática é comum em shows e grandes eventos.

Na TV aberta, a transmissão será comandada por Ana Clara Lima e Kenya Sade. Já no Globoplay e no Multishow, a cobertura ficará a cargo de Dedé Teicher e Laura Vicente, que também farão entradas ao vivo ao longo da programação.

Que horas será o show da Shakira?

O esquenta do show de Shakira terá os DJs Vintage Culture e Maz, a partir das 17h45, em estrutura ao lado do palco. A programação inclui Maz às 19h, Shakira às 21h45 e pós-show com Papatinho e Melody. A expectativa é de mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana.

17h45: show de abertura com o DJ Vintage Culture;

19h: show de abertura com o DJ Maz;

21h45: show de Shakira;

0h15: pós-show com Papatinho e Melody como convidada

Reportar Erro

Veja também

Newsletter