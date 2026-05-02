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SHAKIRA EM COPACABANA Show de Shakira em Copacabana será transmitido sem delay, ao contrário de Lady Gaga e Madonna Nos anos anteriores, shows do "Todo Mundo no Rio" tiveram atrasos de cerca de 10 minutos

O megashow de Shakira neste sábado (2), em Copacabana, será exibida ao vivo, sem atraso, na TV aberta, em um marco inédito para o projeto “Todo Mundo no Rio”. O início da transmissão na TV Globo está previsto para 21h25, enquanto o show principal deve começar às 21h45.

Diferentemente de Madonna e Lady Gaga que pediram delay na transmissão de seus shows, a artista colombiana não fez exigência semelhante.

Em 2024, Madonna solicitou um atraso de cerca de 15 minutos; no ano seguinte, a equipe de Gaga optou por um intervalo de 10 minutos. A prática é comum em shows e grandes eventos.

Na TV aberta, a transmissão será comandada por Ana Clara Lima e Kenya Sade. Já no Globoplay e no Multishow, a cobertura ficará a cargo de Dedé Teicher e Laura Vicente, que também farão entradas ao vivo ao longo da programação.

Que horas será o show da Shakira?

O esquenta do show de Shakira terá os DJs Vintage Culture e Maz, a partir das 17h45, em estrutura ao lado do palco. A programação inclui Maz às 19h, Shakira às 21h45 e pós-show com Papatinho e Melody. A expectativa é de mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana.

17h45: show de abertura com o DJ Vintage Culture;

19h: show de abertura com o DJ Maz;

21h45: show de Shakira;

0h15: pós-show com Papatinho e Melody como convidada

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