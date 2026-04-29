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TODO MUNDO NO RIO Show de Shakira em Copacabana terá DJ surpresa até 2h para diluir saída do público Presidente da Riotur revela novidade durante coletiva e diz que nome será divulgado de quarta para quinta-feira

O planejamento do megashow de Shakira na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, terá uma novidade em relação a edições anteriores do “Todo Mundo no Rio”. Um DJ surpresa vai se apresentar após o fim do show principal, estendendo a programação até 2h. A informação foi do presidente da Riotur, Bernardo Fellows, durante entrevista na manhã desta quarta-feira sobre o evento. Segundo ele, , o público carioca contará com esse set extra, com o objetivo de evitar que milhares de pessoas deixem o local ao mesmo tempo.

De acordo com Fellows,a permanência de parte do público para assistir ao DJ ajudaria a “desafogar” tanto as linhas de metrô quanto o trânsito no entorno de Copacabana, distribuindo melhor o fluxo ao longo da madrugada.

Mesmo tratado como surpresa, o nome do DJ já tem data para ser conhecido. Ainda segundo o presidente da Riotur, a divulgação deve acontecer entre a noite desta quarta-feira e a madrugada de quinta.

— Bernardo disse que eu não posso falar quem é o DJ. Mas foi uma decisão de logística, cerca de dois meses atrás, para viabilizar a dispersão adequada, com tranquilidade, para que os meios de transporte tenham condição de dar vazão. Porque no fundo não tem metrô, não tem ônibus, não tem trem que consiga dar vazão a 2 milhões de pessoas — disse o prefeito Eduardo Cavaliere.

Também participaram da coletiva o secretário de Segurança Victor Santos, o chefe executivo do Centro de Operações Marcus Belchior e a presidente da CET-Rio, Marize da Silva.

Esquenta com Maz e Vintage Culture

Antes da entrada de Shakira no palco, o público será aquecido por dois nomes de peso da música eletrônica brasileira. Maz e Vintage Culture comandam o “esquenta” a partir das 17h30, em uma estrutura montada ao lado do palco principal e dedicada exclusivamente ao pré-show — modelo inspirado em grandes festivais internacionais.

Carioca, Maz, nome artístico de Thomaz Prado, vem ampliando sua projeção fora do país com sets que misturam house e afro house a referências brasileiras, como samba, baião e MPB. Em 2024, ele integrou o line-up do Coachella, um dos maiores festivais do mundo. Entre seus trabalhos mais conhecidos está o remix de “Banho de Folhas”, de Luedji Luna, que ganhou pistas internacionais.

Já Vintage Culture, projeto do sul-mato-grossense Lukas Ruiz, é hoje um dos DJs brasileiros mais consolidados no circuito global. Com milhões de ouvintes nas plataformas de streaming, ele acumula passagens frequentes por grandes festivais, incluindo o próprio Coachella, e já figurou entre os artistas mais ouvidos do mundo em 2021, segundo o 1001Tracklists. Faixas como “Slow Down” ajudaram a impulsionar sua carreira para além das pistas.

A expectativa da organização é que a abertura ajude a preparar o clima para a apresentação de Shakira mantendo uma identidade sonora marcada pela “latinidade tropical”.

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