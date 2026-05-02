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MÚSICA Show de Shakira no Rio de Janeiro destaca forte relação da cantora com o Brasil Cantora retorna ao País cercada de expectativa, reforçando laços históricos com o público brasileiro

Do apoio fundamental no início da trajetória ao maior show de toda a carreira. A relação duradoura entre Shakira e o público brasileiro percorre 30 anos, atingindo o seu ápice na noite de hoje (2), no mega palco montado nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a partir das 21h45.

Expectativa

A artista colombiana, natural de Barranquilla, é a atração deste ano no "Todo Mundo no Rio", com a expectativa de reunir um público entre 2 e 2,5 milhões de pessoas para a apresentação na capital fluminense, conforme dados da Riotur (Empresa de Turismo do Rio de Janeiro). Ela sucede Lady Gaga e Madonna, sendo a primeira latina a estrelar o projeto de megashows gratuitos, promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro a partir de 2024.

Quem não tiver a possibilidade de estar na orla de Copacabana, pode assistir ao espetáculo através da TV Globo, Globoplay e Multishow, com transmissão ao vivo.

Aclamada como a "Rainha do Pop Latino", Shakira tem a sexualidade, a liberdade e o empoderamento feminino como temas do seu repertório, além do reconhecimento por suas danças enérgicas em performances. A presença de palco alinhada com os sucessos, como 'Hips Don't Lie", "Estoy Aquí" e "Waka Waka", que integram o setlist do show, além das recentes canções do álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" (2024), devem contagiar o grande público.

"Brasileira"

Em entrevista ao programa "Fantástico", Shakira disse ser "muito brasileira” e "uma carioca com sotaque", reforçando toda a identificação que ela tem com o país, inclusive por ter aprendido português antes do inglês. O sentimento mútuo começou nos anos de 1990 quando a colombiana escolheu o Brasil, como um dos primeiros destinos fora da Colômbia para a turnê que levava o nome do seu primeiro álbum de estúdio, "Pies descalzos" (1995).

Ao todo, foram 39 apresentações no território nacional, entre 1996 e 1997, além de uma série de aparições em programas de TV, como "Programa Livre" com Serginho Groisman, "Domingão do Faustão", "Programa H" com Luciano Huck e "Domingo Legal" com Gugu Liberato, sendo jurada do quadro "Banheira do Gugu".

O que chamou atenção na turnê ‘’Pies descalzos’’ foi a inclusão de datas fora do eixo Rio-São Paulo. Dentre os locais, Shakira se apresentou em Manaus (AM), Pelotas (RS), Uberlândia (MG), Goiânia (GO) e Recife (PE). O show na capital pernambucana aconteceu em dezembro de 1996, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão.

Em 2014, Shakira colaborou com Carlinhos Brown na música "La La La (Brazil 2014)", um dos sucessos da Copa do Mundo desse ano, realizada no Brasil, estreitando ainda mais a relação com o País.

De norte a sul, Shakira foi abraçada pelos fãs brasileiros, marcando um dos primeiros mercados que impulsionaram a cantora colombiana ao mundo. Não à toa, a artista escolheu começar a sétima turnê no Brasil, com o show do décimo segundo álbum de estúdio, "Las Mujeres Ya No Lloran" (2024), em fevereiro de 2025.

"Lobacabana"

Três décadas depois da primeira vinda ao Brasil, Shakira está prestes a alcançar um novo patamar na carreira, justamente em solo brasileiro.

A apresentação no "Todo Mundo no Rio" será a maior da sua jornada, com a estimativa de superar o recorde de público das edições anteriores de Madonna e Lady Gaga, que reuniram 1,6 milhão e 2,1 milhões de pessoas respectivamente, segundo a própria Riotur.

"Copacabana para mim é um sonho é lugar mágico", declarou Shakira durante entrevista ao "Fantástico", no fim de semana anterior à sua apresentação no Rio.

Com a confirmação da colombiana para o megashow na Praia de Copacabana, muitos fãs da cantora têm nomeado a apresentação de "Lobacabana”, referente ao icônico apelido de "Loba", por conta da música “She Wolf” (“Loba” na tradução livre). A vinda de Shakira mobilizou os setores econômico e turístico do Rio de Janeiro, com impacto estimado em R$ 800 milhões, de acordo com a Riotur.

Um dos momentos mais aguardados da noite é quando Anitta subir ao palco com Shakira no “Todo Mundo no Rio”. A união de duas das maiores expoentes do pop latino feminino, capaz de arrastar milhares de fãs, lançou a faixa “Choka Choka”, em 9 de abril deste ano, que será apresentada ao vivo neste sábado (2).

SERVIÇO

Shakira - "Todo Mundo no Rio"

Quando: Hoje (2), às 21h45

Onde: Praia de Copacabana, Rio de Janeiro (RJ)

Entrada gratuita

Transmissão ao vivo: TV Globo, Globoplay e Multishow

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