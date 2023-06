A- A+

Música Show de Taylor Swift será reduzido em 1 hora no México, e fãs especulam motivo: 'Altitude' Apresentação da cantora americana na Cidade do México, onde será iniciada turnê pela América Latina, vai durar cerca de duas horas

A apresentação que Taylor Swift fará no México, como parte da turnê "The eras", será reduzida em pouco mais de uma hora. Fãs da artista se depararam com o fato após o início da venda dos ingressos, nesta semana, na Cidade do México, capital do país. Nas informações acerca do show impressas nos bilhetes por lá, consta que a performance terá duração prevista de duas horas. Nos demais lugares ao redor do planeta, como em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde Taylor aterrissa em novembro, as apresentações têm a duração exata de 3 horas e 13 minutos — por razões várias, a cantora americana é obcecada pelo número 13.

Mas por que então o show de Taylor Swift será mais curto no México? Oficialmente, a equipe da artista de 33 anos ainda não se manifestou. Nas redes sociais, fãs mexicanos acreditam que a decisão foi tomada devido à altitude da cidade, localizada a 2.400 acima do mar. O ar rarefeito de lugares elevados causa aumento da frequência respiratória e acelera os batimentos cardíacos, algo que interfere na capacidade física, sobretudo para quem se dedica a esforço corporal sem viver o período de aclimatação, para que o organismo se acostume à condições.

Taylor Swift dará largada à turnê de "The eras" na América Latina com quatro apresentações seguidas no México, entre 24 e 28 de agosto. As apresentações contam com um repertório de 44 músicas embaladas por coreografias e cenários arrojados. É preciso, portanto, fôlego — muito fôlego — para encarar a maratona no palco.

"Estou muito animada com os quatro shows consecutivos de Taylor na Cidade do México. Mas também estou um pouco preocupada. Tipo: o Mal de Altitude (doença provocada pelo ar rarefeito) pode ser uma loucura, e essa turnê já é definitivamente exigente fisicamente", comentou uma fã mexicana de Taylor, por meio do Twitter.

Fãs brasileiros demonstraram receio com o encurtamento dos shows no México. E já começaram a se questionar se ela também pretende fazer isso em solo tupiniquim. Mas a duração das apresentações no Brasil se mantêm as mesmas — 3 horas e 13 minutos —, já que não há o problema da elevada altitude por aqui.

