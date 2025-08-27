Qua, 27 de Agosto

Show "De Volta ao Caldeirão" revive pagode das antigas com Art Popular e Gustavo Lins

Festa, que terá também Sassarico, será no dia 30 de agosto, no Mirante do Paço,

Grupo de pagode Art Popular faz show no Recife  - Foto: Sérgio Cruz/Divulgação

Revivendo o pagode das antigas, no Recife, no próximo sábado (30), os mais nostálgicos poderão matar a saudade com a festa "De Volta ao Caldeirão", no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, com a participação de uma das mais conhecidas bandas de pagode do Brasil, Art Popular, mais Gustavo Lins, dono de “Pra Ser Feliz” e “Só Que Te Amava”, e a banda Sassarico, muito popular entre o público pernambucano, que contará com a participação de André Marreta.

Mais do que um show, o evento será um reencontro com a trilha sonora de uma geração: músicas que embalaram paixões, amores de verão, amizades eternas e tantos capítulos da vida de quem frequentou o Caldeirão.

SERVIÇO
"De Volta ao Caldeirão"
Onde: Mirante do Paço, no Bairro do Recife - PE
Quando: 30 de agosto, a partir das 16h
Atrações: Art Popular, Gustavo Lins e Sassarico
Ingressos: a partir de R$ 110 no site da Bilheteria Digital, no quiosque do Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna
Instagram: @festacheia

