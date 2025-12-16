A- A+

PERNAMBUCO Prefeitura de São José do Egito cancela show de Zezé Di Camargo após polêmicas Decisão foi feita pelo prefeito de São José do Egito, no Sertão, após polêmicas em que o artista se envolveu ao criticar o SBT por ter recebido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O município de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, cancelou a participação do cantor Zezé Di Camargo na Festa de Reis 2026. O cancelamento vem após as polêmicas em que o artista se envolveu ao criticar o SBT por ter recebido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A apresentação de Zezé Di Camargo na cidade, que estava marcada para o dia 4 de janeiro, teria cachê custeado por recursos que incluem verbas federais. O valor do contrato é de R$ 500 mil.

A confirmação do cancelamento foi feita pelo prefeito da cidade, Fredson Brito, por meio de nota. Ele explicou que a decisão veio para não envolver a cidade no "centro de polêmicas".

"Não aceito, em hipótese alguma, que São José do Egito seja colocado no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja - seja artista, profissional liberal ou qualquer pessoa, de qualquer área. Nossa cidade não pode e não será palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente", disse o prefeito, por meio de nota.

"Por esse motivo, e com o único objetivo de proteger São José do Egito e sua população, tomei a decisão administrativa de encerrar o contrato com o cantor Zezé Di Camargo", completou.

A nota destaca, ainda, que a cidade "não é espaço para plantar discórdias nem para alimentar falsas especulações".

Para substituir Zezé Di Camargo, a prefeitura informou que já contratou a banda Seu Desejo (Yara Tchê & Alessandro). "[A banda] se apresentará na Festa de Reis de 2026, no dia 4 de janeiro, mantendo o brilho, a alegria e a grandeza do nosso evento", explicou o prefeito.

Entenda a polêmica

Apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Zezé Di Camargo usou as redes sociais para criticar a emissora. Ele chegou a afirmar que a emissora "se prostituiu" ao receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em um evento de lançamento do SBT News, na última sexta-feira.

"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas, diante da situação que eu vi, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava...", disse o cantor.

Ele também pediu que o Especial de Natal "É Amor", que gravou para a emissora e iria ao ar no próximo dia 17, não fosse mais exibido. Na tarde dessa segunda-feira (15), o SBT anunciou o cancelamento.

"A Assessoria de Comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial 'Natal é Amor com Zezé Di Camargo', programado para a próxima quarta-feira, às 23h. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário", disse o SBT em nota.



Confira, abaixo, a nota do prefeito de São José do Egito na íntegra.

Como prefeito e representante democraticamente eleito de São José do Egito, tenho o dever de zelar pela imagem, pela paz social e pelo bem-estar do nosso povo.

Não aceito, em hipótese alguma, que São José do Egito seja colocado no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja — seja artista, profissional liberal ou qualquer pessoa, de qualquer área. Nossa cidade não pode e não será palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente.

Por esse motivo, e com o único objetivo de proteger São José do Egito e sua população, tomei a decisão administrativa de encerrar o contrato com o cantor Zezé Di Camargo. De forma imediata, a Prefeitura realizou a contratação da banda Seu Desejo (Yara Tchê & Alessandro) que se apresentará na Festa de Reis de 2026, no dia 4 de janeiro, mantendo o brilho, a alegria e a grandeza do nosso evento. Temos o orgulho de anunciar que esta edição dessa festa centenária terá ampliado o investimento em artistas locais - será o maior da história. Estes que estão presentes desde o início e vão permanecer nos eventos do município nos próximos anos.

Vivemos um novo momento em São José do Egito. Um tempo de união, de esperança e de transformação. Nossa cidade está avançando, se reconstruindo e se afirmando como um lugar de cultura, de acolhimento e de orgulho para o Sertão, para Pernambuco e para o Brasil.

Aqui não é espaço para plantar discórdias nem para alimentar falsas especulações. São José do Egito merece respeito. Merece ser lembrada pela força do seu povo, pela sua cultura e pela sua história — e assim continuará sendo.

Seguiremos, de mãos dadas com o povo, trabalhando para fortalecer aquilo que nos une e para garantir que nossa cidade continue no caminho do desenvolvimento, da paz e da cultura produzida pelos nossos artistas que são orgulho da nossa gente.

Fredson Brito

Prefeito de São José do Egito

