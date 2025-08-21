Show do Green Day no Rio é cancelado; veja motivo

A- A+

A produtora Live Pass anunciou nesta quinta-feira (21) que o show do Green Day no Rio de Janeiro está cancelado. A banda americana se apresentaria no estádio Nilton Santos, no dia 9 de setembro, mas o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil entre Botafogo e Vasco impede a realização do concerto.

A produtora afirma que não há tempo suficiente para desmontar a produção e as estruturas do palco a tempo da partida, marcada para 11 de setembro.

Em comunicado divulgado em seus site e redes sociais, a Live Pass afirma que se reuniu com o Botafogo para discutir "a melhor estratégia para a realização dos eventos e concordaram que desmontar todas as estruturas do show a tempo de liberar o estádio para a partida seria tecnicamente inviável para um espetáculo desta dimensão e um jogo desta importância."

Informações sobre a devolução dos valores pagos pelos ingressos estão no site da Live Pass. O reembolso será feito conforme a forma de pagamento usada na compra: cartão de crédito, pix, cartão de débito, dinheiro na bilheteria. Seguro e juros de parcelamento da Livepass serão reembolsados normalmente, caso tenham sido cobrados. A taxa de serviço também será reembolsada.

Os outros shows do Green Day no Brasil estão confirmados. A banda se apresenta em São Paulo, no The Town, no dia 7 de setembro, e em Curitiba no dia 12.

