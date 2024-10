"Show do Milhão" ganha novo fôlego no SBT sob o comando de Patrícia Abravanel

A- A+

Após anos de expectativa e polêmicas jurídicas, o clássico game "Show do Milhão" voltou à programação do SBT no último dia 8 de setembro, agora como um quadro do "Programa Silvio Santos". Um retorno que, na verdade, foi adiado diversas vezes, inclusive por impasses judiciais envolvendo o formato e uma suposta semelhança com o "Who Wants to Be a Millionaire?".



Hoje, porém, essa nova versão parece pronta para reviver um sucesso que marcou o público brasileiro no início dos anos 2000, agora sob o comando de Patrícia Abravanel.



O "Show do Milhão" traz algumas mudanças em relação à versão original, apresentada por Silvio Santos. Uma que chama bastante atenção é a nova ajuda implementada: um assistente virtual batizado curiosamente de Alex, movido por inteligência artificial.



Ele substitui as placas de resposta que eram fornecidas para a plateia e, ao garantir a sempre a alternativa correta para a pergunta na qual foi acionado, eleva as chances de os participantes avançarem no jogo. Com Alex, o programa se moderniza e se alinha à era tecnológica atual. No entanto, é preciso cautela, já que o recurso deve ser utilizado com sabedoria para não ser desperdiçado em momentos de menor dificuldade.



As novidades tecnológicas agradam, mas Patrícia Abravanel não possui o carisma inconfundível do pai, o saudoso Silvio Santos. Está certo que ela se sai bem na função de apresentadora, mas Silvio era conhecido por sua interação descontraída e espontânea com os participantes.



A filha dele opta por um ritmo mais contido, menos carismático. Por outro lado, isso acaba dando mais agilidade ao programa. O programa dura menos de uma hora, mas tudo acontece tão rápido que contribui para que mais participantes joguem em uma mesma edição, algo que não era tão comum nas versões anteriores.



Essa fluidez dos acontecimentos e o ritmo mais veloz contribuem para prender a atenção do espectador. Os resultados, inclusive, já começam a se refletir na audiência. No domingo seguinte à estreia, em 15 de setembro, o "Show do Milhão" alcançou a liderança por 34 minutos. Com uma média de 7,8 pontos e pico de 9,2, superou o combalido reality "Estrela da Casa", da Globo, um feito considerável para o SBT em uma noite de domingo.



Ainda não dá para prever se esses números se manterão, mas tudo indica que o game está no caminho certo para conquistar novamente o público. A mistura de nostalgia, tecnologia e agilidade torna essa nova fase do programa uma aposta promissora de uma fórmula já bem conhecida, mas adaptada para os tempos modernos.

*"Show do Milhão" SBT Domingo Quadro do "Programa Silvio Santos" exibido por volta das 23h.

