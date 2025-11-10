A- A+

SHOW Show do projeto Dominguinho, no Classic Hall, tem ingressos esgotados Apresentação do trio João Gomes, Jota.pê e Mestrinho está marcada para o dia 29 de novembro

O Classic Hall anunciou que os ingressos para o show do projeto Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê – estão oficialmente esgotados.

A apresentação, marcada para o próximo dia 29 de novembro, será de casa cheia e confirma a alta expectativa do público em torno do trio.

O evento marca o retorno dos artistas ao local onde o projeto nasceu: foi em Olinda que as faixas de Dominguinho foram gravadas. Agora, o trio volta à cidade para celebrar a força do forró, com um espetáculo que mistura tradição, modernidade e emoção.

O sucesso do projeto também deixa sua marca no exterior: Dominguinho concorre ao Grammy Latino 2025 na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”. A premiação acontece na próxima quinta (13), em Las Vegas.

SERVIÇO

Dominguinho

Quando: 29 de novembro

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos esgotados

Informações: @classichallpe

