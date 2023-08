A- A+

MUSICA Show do The Killers na Geórgia causa revolta na plateia e banda se desculpa Grupo levou fã russo para o palco durante apresentação e foi vaiado por parte do público; vocalista diz que 'não teve intenção de ofender ninguém'

A banda de rock americana The Killers pediu desculpas nesta quarta-feira por ter convidado um fã russo para subir ao palco durante um show na Geórgia. A ação gerou revolta e vaias de parte da plateia devido à relação complicada que o país mantém com a Rússia. Nas redes sociais, o grupo publicou que “não tinha a intenção de ofender ninguém”.

Na postagem, a banda também declarou estar “ao lado” do país, que chegou a enfrentar Moscou em uma breve guerra em 2008. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que o vocalista Brandon Flowers convida um espectador para subir ao palco durante o show, que ocorreu nesta terça-feira.

“Este cara é russo. Vocês concordam que um russo se junte a nós?”, pergunta Flowers, provocando vaias da plateia. “Vocês não veem que ele é um dos seus irmãos?”, continua ele. Alguns espectadores chegaram a ir embora do local. Os organizadores da Black Sea Arena, onde ocorreu o show, também se desculparam: “Entendemos o sentimento”.

"“O comportamento do artista no palco não reflete a posição da Black Sea Arena”, acrescentaram. A banda de rock georgiana LOUDspeakers, que fez a abertura do show, disse ter ficado “decepcionada”, e descreveu a Rússia como “inimiga e ocupante”. O grupo The Killers, ativo há mais de 20 anos, ficou conhecido pelo hit “Mr. Brightside” em 2003.

A Geórgia, uma ex-república soviética, tem recebido dezenas de milhares de exilados russos desde o início do conflito na Ucrânia, o que gerou tensões. O país, que aspira a se tornar membro da União Europeia e da OTAN, perdeu o controle de dois territórios separatistas pró-russos nos anos 1990, onde tropas de Moscou foram implantadas.

