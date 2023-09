Show em Jaboatão: Joyce Alane se apresenta gratuitamente nesta sexta-feira (15)

A- A+

Dando um pontapé inicial na agenda cultural da Região Metropolitana do Recife (RMR) do fim de semana, a cantora Joyce Alane se apresenta no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, nesta sexta-feira (15), a partir das 19h. O show, que acontece na Praça de Alimentação do ponto, é gratuito e aberto ao público.

Joyce Alane vem ganhando cada vez mais renome na cena musical de Pernambuco e do Brasil. A artista, que já dividiu palco com grandes cantores como João Gomes e Tiago Iorc, tem o objetivo de encantar o público que comparecer à apresentação.

"Além das minhas músicas autorais, é claro, quero incluir canções que são referências da música nordestina, para que todos possam cantar junto comigo", revelou.

O show acontece em ação do Shopping Guararapes ao Dia do Cliente, comemorado nesta sexta. Entre as músicas confirmadas de Joyce Alane, estão "Leão", "Deixa Ir (Idiota Raiz)" e "Elefante da Sala".

Veja também

cantores Naldo expõe suposto contato de Bruno Mars e diz que o ensinou a falar 'gatinha' e 'gostosa'