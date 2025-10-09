A- A+

SHOW Show extra de Roberto Carlos, no Recife, acontece no dia 12 de outubro; saiba mais Ainda há ingressos para apresentação no Geraldão, a partir de R$ 90

Ainda restam ingressos para a data extra do show da turnê “Eu Ofereço Flores” , no Recife, do Rei Roberto Carlos. A apresentação do "Rei" será no Geraldão, na Imbiribeira, a partir das 19h30.

Um dos cantores mais amados do Brasil apresentará o repertório clássico da carreira, repleto de amor, romance e fé. Em 2024, Roberto Carlos lançou o EP “Eu ofereço flores” e pegou a estrada com turnê homônima. No mesmo ano, um dos maiores artistas brasileiros se apresentou em outros países, como Equador e Estados Unidos.

Roberto Carlos, junto a parcerios de música como Erasmo Carlos, consolidou o gênero romântico como um dos mais popualres do país, atravessando gerações.

Os ingressos custam a partir de R$ 90, no Quiosque Prime, localizado no RioMar Shopping, bairro do Pina. Mais informações no perfil de Instagram da produtora @festacheia.

SERVIÇO

Roberto Carlos e turnê “Eu Ofereço Flores”

Onde: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - Geraldão - Av. Mal. Mascarenhas de Morais,7787, Imbiribeira, Recife



