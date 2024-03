A- A+

REDES SOCIAIS Show grátis de Madonna no Rio inundou a internet com memes; veja a repercussão Fãs estão em polvorosa desde que surgiram boatos sobre uma possível passagem da 'The Celebration Tour' pelo Brasil

A vinda de Madonna ao Brasil para um megashow em 4 de maio na Praia de Copacabana foi confirmada pelo colunista do Globo Lauro Jardim.



Com potencial para se tornar o maior das quatro décadas de carreira que a rainha do pop está comemorando, o show fez a web tremer. Quando as especulações começaram nas redes, os fãs enlouqueceram com a possibilidade de rever a artista após mais de dez anos de sua última passagem no Brasil.

A cantora desembarca no Rio de Janeiro daqui a dois meses a convite do Itaú Unibanco, para quem ela já estrelou recentemente uma campanha pelos de cem anos do banco. Veja os memes e reações dos internautas sobre a passagem da "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da cantora, pelo Brasil.

Veja alguns a seguir:





A polícia do Rio fazendo a escolta da Madonna pic.twitter.com/6lisJhoIRI — Mateus Silva (@Misfortunee) March 6, 2024

E quando a Joelma cantar essa com a Madonna no show em Copacabana no Rio



pic.twitter.com/UPq2NwfbjB — Joelma Mania (@joelmamania_) March 6, 2024





Show da Madonna grátis no Rio de Janeiro?

WHAAAAAT? pic.twitter.com/gZzfBkVQ79 — Nhago (@yagoolm) March 6, 2024





MADONNA DE GRAÇA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



...no rio de janeiropic.twitter.com/Dh1p3WYgE7 — gifzone monstro freudiano (@gifzoneismo) March 6, 2024

de dez em dez minutos penso nisso da madonna de graça no rio e entro em estado de surto gente eu vou passar mal pic.twitter.com/2ih8Bux2YG — a loura do PTchan! - Boulos&Marta50 (@bettedav1ds) March 6, 2024

Eu quero hospedar a Madonna. https://t.co/chBObh0mio — Narcisa (@narcisa) March 6, 2024





Em novembro do ano passado, durante apresentação na Lanxess Arena, na cidade de Colônia, na Alemanha, Madonna interrompeu o show para se dirigir aos fãs do Brasil. "Quantos brasileiros temos na casa? Levantem as mãos e balancem! Eu estarei lá em algum momento", disse.



No fim de janeiro deste ano, o produtor William Orbit revelou, sem dar maiores detalhes, que o Brasil está incluído na lista dos destinos da turnê “The Celebration Tour”. Já no mês passado, a própria cantora desapontou os brasileiros ao afirmar que o último destino da tour seria Miami, sem citar qualquer cidade daqui.

"O último e derradeiro show está sendo adicionado à 'Celebration Tour'. Será no dia 3 de abril em Miami!", escreveu a cantora em seu perfil.

