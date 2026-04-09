Em Olinda, show de Guilherme Arantes e da banda Fim de Feira são destaques do fim de semana
Cinema gratuito na Fundação, teatro e exposições também integram o roteiro; confira
À parte do clima sempre temperamental de Recife e de Olinda, faça chuva ou faça sol, o 'findi' chega com opções que passam pelos 50 anos de trajetória de Guilherme Arantes, com show no Teatro Guararapes, ou pelo forrozinho dos bons da banda Fim de Feira, na Casa Estação da Luz, em mais uma festa da Odara Ôdesce.
As opções são só algumas das tantas que vão rolar na agenda cultural deste fim de semana, com destaque também para mostra gratuita de produções brasileiras no Cinema da Fundação.
Confere o roteiro e bora simbora?
SHOWS E EVENTOS
Projeto Seis e Meias
Com Jane Duboc e Nico Rezende, show de abertura Andréa Luízza
Quando: Sexta (10), às 18h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 75 via Sympla
Informações: (81) 9 9488-6833
Forró da Cidade & Josildo Sá: Forró Para Mais de Metro
Quando: Sexta (10), a partir das 20h
Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @emporiobarrozo
Festa do Justin
Quando: Sexta (10), a partir das 21h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Guilherme Arantes - Turnê "50 Anos-Luz"
Quando: Sábado (11), às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de PE) - Rua Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 100 no site Ticketmaster e na bilheteria do teatro
Informações: (81) 3182-8000
Samba BoaNova - Roda de Samba
Quando: Sábado (11), a partir das 16h
Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @emporiobarrozo // (81) 9 8268-4736 (WhatsApp)
Pagode na Ladeira - Vem pro Agito
Quando: Sábado (11), a partir das 14h
Onde: Mansão da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @mansaodamatuta
Sambinha Chacon - Nova Temporada
Só na Morosidade, Rafa Mesquita e Boa Ousadia, entre outras atrações
Quando: Sábado (11), às 16h
Onde: Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
Informações: @sambinhachacon // (81) 9 8777-4570
De Cara com o Samba - O Samba é Herança
Quando: Sábado (11), a partir das 16h
Onde: Rua do Observatório, Bairro do Recife
Acesso gratuito no site Bilheteria Digital
Informações: @decaracomosamba
After Samba Makossa
Com DJ Rimas Inc + Jpsy Caldas e DJ D'Renor
Quando: Sábado (11), às 23h30
Onde: Tu Vens - Rua do Amparo, 308, Largo do Amparo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @aftersambamakossa
Odara&Ôdesce
Alana Marques & Lala K convidam Dunas do Barato e Fim de Feira
Quando: Sábado (11), a partir das 16h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
Future 1. 0
Eletrônico e Brasilidades
Quando: Sábado (11), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @metropolerecife
"Som na Praça", com show de Jadson Olly
Quando: Sábado (11), às 18h30
Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - Rodovia PE 60, Km 3, Cabo de Santo Agostinho
Acesso gratuito
Informações: @shoppingcostadourada
Espetáculos "Festivais da MPB"
Quando: Domingo (12), às 16h
Onde: Livraria Jaqueira - Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife
Ingressos R$ 45 via Sympla
Informações: @festivaisdampb // (81) 9 9696-2324 (WhatsApp)
Arrastão do Frevo
Com a TCM Dom Juan do Monte
Quando: Domingo (12), a partir das 15h30
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
Show do grupo sul-coreano Way Better
Quando: Domingo (12), às 19h30
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Recife
Ingressos a partir de R$ 120 no site do teatro
Informações: @kbeat_enter
TEATRO
"Bonezinho Vermelho"
Quando: Sábado (11), às 16h e Domingo (12), às 10h
Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: (81) 3302-5914
Espetáculo "LiberAr-te - Circulação Sertão"
Quando: Sábado (11), às 16h30, em Triunfo e Domingo (12), às 16h30, em Serra Talhada
Onde: Quilombo de Águas Claras (Triunfo, Sábado) e Quilombo Catolé dos Índios Pretos (Serra Talhada, Domingo)
Acesso gratuito
Informações: @espetaculoliberarte
"Mainha é uma Resenha - A Peça", de Saulo Máximo
Quando: Domingo (12), às 20h
Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: (81) 2129-5961
EXPOSIÇÕES
"A Alma Humana, Você e o Universo de Jung"
Quando: até 30 de abril
Onde: Instituto Marcos Hacker de Melo (Centro Cultural MHM) - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 22 na bilheteria do espaço e no site Ticket Mais (acesso gratuito às terças)
Informações: @institutomarcoshackerdemelo
Lançamento do livro "Árvore da Palavra", da fotógrafa Roberta Guimaraes, na Exposição Fotográfica do Espaço Cícero Dias
Quando: Sábado (11), às 15h, até 3 de maio
Onde: Museu do Estado (Mepe) - Av. Rio Barbosa, 960, Graças, Recife
Acesso gratuito
Informações: @museudoestadope
CINEMA
Mostra “A Cinemateca é Brasileira – Da Comédia ao Drama”
Quando: até 22 de abril
Onde: Cinema da Fundação (Derby e Museu) - Rua Henrique Dias, 609, (Derby) e Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte (Museu)
Acesso gratuito
Informações: @fundajoficial
Cineclube XHY 247 celebra Júlio Bressane e Rosa Dias
Quando: Sexta (10) e Domingo (12)
Onde: Cinema da UFPE e Cinema São Luiz
Acesso gratuito
Informações: @cinexhy247 // @leia.ufrpe
Estreias
"O Drama"
SINOPSE: Apaixonados e no meio dos últimos preparativos para o grande dia do casamento, o casal entra em conflito ao descobrirem segredos que jamais poderiam imaginar. A imprevisibilidade do acontecimento coloca em risco toda a confiança e amor dos dois, trazendo ao longa uma nova perspectiva sobre o romantismo. Intrigados com a situação, eles passam a se perguntar se realmente conhecem um ao outro e precisam refletir sobre o futuro dos dois. Direção: Kristoffer Borgli
"O Mago do Kremlin"
SINOPSE: Após a queda da URSS, um artista genial se torna a mente sombria por trás do poder de Vladimir Putin. Vadim Baranov era produtor de TV, mestre em manipular percepções, até ser recrutado para o maior show do mundo: fabricar um líder. Por anos operou nas sombras, moldando a imagem do homem mais temido do planeta. Um dia, zo silêncio terminou e a verdade por trás do poder mais perigoso do mundo veio à tona. Direção: Olivier Assayas