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AGENDA CULTURAL Em Olinda, show de Guilherme Arantes e da banda Fim de Feira são destaques do fim de semana Cinema gratuito na Fundação, teatro e exposições também integram o roteiro; confira

À parte do clima sempre temperamental de Recife e de Olinda, faça chuva ou faça sol, o 'findi' chega com opções que passam pelos 50 anos de trajetória de Guilherme Arantes, com show no Teatro Guararapes, ou pelo forrozinho dos bons da banda Fim de Feira, na Casa Estação da Luz, em mais uma festa da Odara Ôdesce.



As opções são só algumas das tantas que vão rolar na agenda cultural deste fim de semana, com destaque também para mostra gratuita de produções brasileiras no Cinema da Fundação.



Confere o roteiro e bora simbora?

SHOWS E EVENTOS

Projeto Seis e Meias

Com Jane Duboc e Nico Rezende, show de abertura Andréa Luízza

Quando: Sexta (10), às 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 75 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Forró da Cidade & Josildo Sá: Forró Para Mais de Metro

Quando: Sexta (10), a partir das 20h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Festa do Justin

Quando: Sexta (10), a partir das 21h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Guilherme Arantes - Turnê "50 Anos-Luz"

Quando: Sábado (11), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de PE) - Rua Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 100 no site Ticketmaster e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3182-8000

Samba BoaNova - Roda de Samba

Quando: Sábado (11), a partir das 16h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo // (81) 9 8268-4736 (WhatsApp)



Pagode na Ladeira - Vem pro Agito

Quando: Sábado (11), a partir das 14h

Onde: Mansão da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @mansaodamatuta

Sambinha Chacon - Nova Temporada

Só na Morosidade, Rafa Mesquita e Boa Ousadia, entre outras atrações

Quando: Sábado (11), às 16h

Onde: Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

Informações: @sambinhachacon // (81) 9 8777-4570

De Cara com o Samba - O Samba é Herança

Quando: Sábado (11), a partir das 16h

Onde: Rua do Observatório, Bairro do Recife

Acesso gratuito no site Bilheteria Digital

Informações: @decaracomosamba

After Samba Makossa

Com DJ Rimas Inc + Jpsy Caldas e DJ D'Renor

Quando: Sábado (11), às 23h30

Onde: Tu Vens - Rua do Amparo, 308, Largo do Amparo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @aftersambamakossa

Odara&Ôdesce

Alana Marques & Lala K convidam Dunas do Barato e Fim de Feira

Quando: Sábado (11), a partir das 16h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Future 1. 0

Eletrônico e Brasilidades

Quando: Sábado (11), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @metropolerecife

"Som na Praça", com show de Jadson Olly

Quando: Sábado (11), às 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - Rodovia PE 60, Km 3, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Espetáculos "Festivais da MPB"

Quando: Domingo (12), às 16h

Onde: Livraria Jaqueira - Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife

Ingressos R$ 45 via Sympla

Informações: @festivaisdampb // (81) 9 9696-2324 (WhatsApp)

Arrastão do Frevo

Com a TCM Dom Juan do Monte

Quando: Domingo (12), a partir das 15h30

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Show do grupo sul-coreano Way Better

Quando: Domingo (12), às 19h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Recife

Ingressos a partir de R$ 120 no site do teatro

Informações: @kbeat_enter

TEATRO



"Bonezinho Vermelho"

Quando: Sábado (11), às 16h e Domingo (12), às 10h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

Espetáculo "LiberAr-te - Circulação Sertão"

Quando: Sábado (11), às 16h30, em Triunfo e Domingo (12), às 16h30, em Serra Talhada

Onde: Quilombo de Águas Claras (Triunfo, Sábado) e Quilombo Catolé dos Índios Pretos (Serra Talhada, Domingo)

Acesso gratuito

Informações: @espetaculoliberarte

"Mainha é uma Resenha - A Peça", de Saulo Máximo

Quando: Domingo (12), às 20h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

EXPOSIÇÕES

"A Alma Humana, Você e o Universo de Jung"

Quando: até 30 de abril

Onde: Instituto Marcos Hacker de Melo (Centro Cultural MHM) - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 22 na bilheteria do espaço e no site Ticket Mais (acesso gratuito às terças)

Informações: @institutomarcoshackerdemelo

Lançamento do livro "Árvore da Palavra", da fotógrafa Roberta Guimaraes, na Exposição Fotográfica do Espaço Cícero Dias

Quando: Sábado (11), às 15h, até 3 de maio

Onde: Museu do Estado (Mepe) - Av. Rio Barbosa, 960, Graças, Recife

Acesso gratuito

Informações: @museudoestadope

CINEMA

Mostra “A Cinemateca é Brasileira – Da Comédia ao Drama”

Quando: até 22 de abril

Onde: Cinema da Fundação (Derby e Museu) - Rua Henrique Dias, 609, (Derby) e Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte (Museu)

Acesso gratuito

Informações: @fundajoficial

Cineclube XHY 247 celebra Júlio Bressane e Rosa Dias

Quando: Sexta (10) e Domingo (12)

Onde: Cinema da UFPE e Cinema São Luiz

Acesso gratuito

Informações: @cinexhy247 // @leia.ufrpe

Estreias



"O Drama"

SINOPSE: Apaixonados e no meio dos últimos preparativos para o grande dia do casamento, o casal entra em conflito ao descobrirem segredos que jamais poderiam imaginar. A imprevisibilidade do acontecimento coloca em risco toda a confiança e amor dos dois, trazendo ao longa uma nova perspectiva sobre o romantismo. Intrigados com a situação, eles passam a se perguntar se realmente conhecem um ao outro e precisam refletir sobre o futuro dos dois. Direção: Kristoffer Borgli

"O Mago do Kremlin"

SINOPSE: Após a queda da URSS, um artista genial se torna a mente sombria por trás do poder de Vladimir Putin. Vadim Baranov era produtor de TV, mestre em manipular percepções, até ser recrutado para o maior show do mundo: fabricar um líder. Por anos operou nas sombras, moldando a imagem do homem mais temido do planeta. Um dia, zo silêncio terminou e a verdade por trás do poder mais perigoso do mundo veio à tona. Direção: Olivier Assayas

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