SHOW Irmãos no axé e na música, Igor de Carvalho e Moreno Veloso estreiam show conjunto, no Recife Os músicos estreiam show conjunto, na 32ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos, estreitando afinidades e entrosamento artístico

Antes de se encontrarem nos palcos, Igor de Carvalho e Moreno Veloso se reconheceram no terreno da espiritualidade. Foi no terreiro do Gantois, em Salvador (BA), que os dois artistas começaram, há quase 20 anos, uma relação atravessada, também, pela arte, música e palavra.

Essa relação ganha novos contornos e se estreita ainda mais a partir desta sexta (30), com a estreia do show conjunto que eles apresentam no 32º Janeiro de Grandes Espetáculos.

Ao palco do Teatro de Santa Isabel, o pernambucano e o baiano (radicado no Rio) levarão suas vozes, violões e canções, em um diálogo artístico perpassado por afeto e intimidade, e receberão como convidados Lula Queiroga, Buhr e o grupo paraibano Quadrilha.

Arte e espiritualidade

Irmãos de santo no terreiro do Gantois, Igor e Moreno descobriram afinidades entre si desde o primeiro encontro. Essa camada espiritual nunca esteve dissociada da arte. Pelo contrário: tornou-se um eixo estruturante da afinidade entre os dois.

"A arte e a espiritualidade são camadas muito próximas entre a gente", afirma Igor. “A gente foi construindo uma afinidade que passa pelo gosto da pesquisa da palavra, pela ideia da música como algo que vai além da canção em si”, continua.

Igor identifica em Moreno um parceiro de inquietações semelhantes: o interesse pela minúcia da palavra e por uma canção que não se rende à lógica acelerada das redes sociais e do consumo imediato. "A gente nada um pouco contra a maré dessa ligeireza, dessa coisa rápida", diz.

Em vez de oferecer respostas fáceis, a dupla aposta no caminho inverso. "Ao invés de desempilhar certezas, a gente está amplificando os labirintos", fala Igor.

Parcerias

Ao longo de suas trajetórias, Igor e Moreno vêm se frequentando artisticamente, seja em participações em shows um do outro, seja em feats em estúdio ou em composições em comum.

Moreno participou dos álbuns de Igor “A Lâmpada, a TV e o Opachorô” (2014), na faixa “Rainha de Aiocá”; e no mais recente do pernambucano, “O Melhor Lugar da Praia” (2025), eles se reúnem – também a Nacho Rodriguez – na faixa “HA HA HA”.

No campo autoral, os dois têm, ao menos, quatro canções compostas juntos. Até então, apenas uma foi gravada: “Meu Elemento (é de Balé)”, registrada pelo pernambucano João Fênix em seu álbum “Minha Boca Não Tem Nome”.

"Tem muita coisa pela metade, na gaveta", conta Igor, descrevendo o processo típico de compositores que vivem em cidades diferentes.

O show

A decisão de dividir um show inteiro surgiu "pelo prazer mútuo de estar junto… o palco estava chamando a gente", explica Igor. “Entendemos que tem ali um axé, um entrosamento fundamental para que a coisa aconteça (...) uma energia em comum que a gente tava querendo condensar num show.”

Após sua estreia no Recife, a dupla tem previsão de levar o show a outras cidades: Fortaleza (CE) já assistirá neste domingo (1º); além de Jundiaí (SP), Piracicaba (SP), Maceió (AL), Blue Aracaju (SE), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Quanto ao repertório, Igor conta que há espaço para surpresas. “Mas, dá para dizer que teremos as músicas que ele gravou comigo, nossas músicas em parceria, e algumas dos meus discos e dos discos dele.”

Mais do que um encontro ocasional, o show de Igor de Carvalho e Moreno Veloso se apresenta como um espaço de escuta e comunhão, onde espiritualidade, amizade e música se confundem e se fortalecem mutuamente.

SERVIÇO

Igor de Carvalho e Moreno Veloso

no 32º Janeiro de Grandes Espetáculos

Quando: Sexta (30), às 19h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

Instagram: @igordecarvalho / @morenoveloso / @festivaljge

