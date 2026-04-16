Shows de Xangai e The Fevers são destaques da agenda do fim de semana
Estreias do cinema e espetáculos teatrais também integram roteiro cultural do 'findi'; confira
O fim de semana tá todo trabalhado em opções imperdíveis de música, tributos, forrozinho, cinema e teatro, mas se é pra listar alguns dos destaques, que tal celebrar um dos maiores cantadores da música sertaneja 'raiz', no Teatro do Parque? É por lá que Xangai se apresenta, neste sábado (18), com o show “Cantoria com Vida”, às 20h.
Já na Zona Sul, é a Jovem Guarda do The Fevers que anima o Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, a partir das 20h.
Aliás, ainda sobre o mesmo movimento cultural dos anos de 1960, no domingo (19) é a vez Renato & Seus Blue Caps em uma 'tardezinha' no Círculo Militar do Recife.
Além de música, o fim de semana é também do teatro, do cinema e de exposições. Bora?
SHOWS E EVENTOS
Paralamas Celebrando 40 Anos de Clássicos
Quando: Sexta (17), às 20h
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital
Informações: (81) 3427-7501
Forró da Cidade & Josildo Sá: Forró pra Mais de Metro
Quando: Sexta (17), a partir das 20h
Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @emporiobarrozo
"Funk-me" - Especial Anitta
Quando: Sexta (17), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @metropolerecife
Sambinha Chacon
Com Iguinho & Lulinha e Vitor Fernandes
Quando: Sábado (18), a partir das 16h
Onde: Arena Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife
Ingressos a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital
Informações: @sambinhachacon
Xangai - 50 Anos de Música
Quando: Sábado (18), às 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospicio, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla
Informações: (81) 9 9488-6833
The Fevers - 60 Anos
Quando: Sábado (18), a partir das 20h
Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 150 via Sympla
Informações: @manhattancafetheatro // (81) 9 8888-4818
Metrópole Experience
Com DJ Urlan e Dellima, entre outros
Quando: Sábado (18), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @metropolerecife
Kparty Night - Edicão Recife
Quando: Sábado (18), às 22h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Legião Urbana - Tributo
Quando: Domingo (19), às 20h
Onde: Centro de Eventos Recife - Av. Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira, Recife
Ingressos a partir de R$ 90 via Sympla
Informações: @centrodeeventosrecife
"Tardezinha Jovem Guarda"
Com Renato & Seus Blue Caps e outras atrações
Quando: Domnigo (19), a partir das 14h
Onde: Círculo Militar do Recife - Av. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 250 no site Bilheteria Digital
Informações: (81) 9 8730 - 7886 // (81) 9 9783-1975
"Wal com Vida", projeto musical de Walkiria Santos
Quando: Domingo (19), às 21h
Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 80 no site Uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
TEATRO
"Luz Negra - O Irôko, A Pedra e O Sol", do Grupo O Poste
Quando: Sexta (17), e Sábado (18), às 19h; Domingo (19), às 17h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: (81) 3355-3321
3ª Edição do Terreiro Encantado - Festival para as Infâncias
Quando: até domingo, 19 (horários neste link)
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Acesso gratuito (atividades na rua) e espetáculo no teatro (retirada do ingresso na bilheteria, uma hora antes do início)
Informações: @caixaculturalrecife
EXPOSIÇÕES
Exposição Fotográfica "Árvore da Palavra"
Quando: até 3 de maio
Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Acesso gratuito
Informações: @museudoestadope
Visitação: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 14h às 17h (última entrada às 16h30)
CINEMAS
“A Saga Crepúsculo: Lua Nova" (Relançamento)
SINOPSE: Na trama do segundo filme da saga, Edward Cullen (Robert Pattinson) decide se afastar de Bella Swan (Kristen Stewart) após um incidente. Essa ausência faz a protagonista se aproximar de Jacob Black (Taylor Lautner), conhecendo o mundo dos lobisomens, criaturas rivais dos vampiros. Quando a vida de Edward corre perigo, Bella age contra um dos mais poderosos clãs de vampiros existentes, os Volturi. Direção: Chris Weitz
“Caso 137”
SINOPSE:
O filme de Dominik Moll estreia nos cinemas brasileiros depois de ter estreado na competição principal do Festival de Cannes 2025. Estrelado pela atriz francesa, Léa Drucker, “Caso 137” acompanha os desdobramentos de Stéphanie, uma policial do Departamento de Assuntos Internos, em um caso envolvendo um rapaz da sua cidade natal que foi gravemente ferido durante uma manifestação em Paris. Direção: Dominik Moll
“Maldição Da Múmia”
SINOPSE: Oito anos depois de ter desaparecido misteriosamente, a filha de um jornalista retorna para a família. Contudo, a volta da jovem desencadeia uma série de eventos sobrenaturais e brutais envolvendo uma múmia ancestral. Direção: Lee Cronin