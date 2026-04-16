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AGENDA CULTURAL Shows de Xangai e The Fevers são destaques da agenda do fim de semana Estreias do cinema e espetáculos teatrais também integram roteiro cultural do 'findi'; confira

O fim de semana tá todo trabalhado em opções imperdíveis de música, tributos, forrozinho, cinema e teatro, mas se é pra listar alguns dos destaques, que tal celebrar um dos maiores cantadores da música sertaneja 'raiz', no Teatro do Parque? É por lá que Xangai se apresenta, neste sábado (18), com o show “Cantoria com Vida”, às 20h.



Já na Zona Sul, é a Jovem Guarda do The Fevers que anima o Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, a partir das 20h.



Aliás, ainda sobre o mesmo movimento cultural dos anos de 1960, no domingo (19) é a vez Renato & Seus Blue Caps em uma 'tardezinha' no Círculo Militar do Recife.



Além de música, o fim de semana é também do teatro, do cinema e de exposições. Bora?

SHOWS E EVENTOS

Paralamas Celebrando 40 Anos de Clássicos

Quando: Sexta (17), às 20h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3427-7501



Forró da Cidade & Josildo Sá: Forró pra Mais de Metro

Quando: Sexta (17), a partir das 20h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

"Funk-me" - Especial Anitta

Quando: Sexta (17), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @metropolerecife

Sambinha Chacon

Com Iguinho & Lulinha e Vitor Fernandes

Quando: Sábado (18), a partir das 16h

Onde: Arena Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife

Ingressos a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital

Informações: @sambinhachacon

Xangai - 50 Anos de Música

Quando: Sábado (18), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospicio, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

The Fevers - 60 Anos

Quando: Sábado (18), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 150 via Sympla

Informações: @manhattancafetheatro // (81) 9 8888-4818

Metrópole Experience

Com DJ Urlan e Dellima, entre outros

Quando: Sábado (18), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @metropolerecife

Kparty Night - Edicão Recife

Quando: Sábado (18), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Legião Urbana - Tributo

Quando: Domingo (19), às 20h

Onde: Centro de Eventos Recife - Av. Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira, Recife

Ingressos a partir de R$ 90 via Sympla

Informações: @centrodeeventosrecife

"Tardezinha Jovem Guarda"

Com Renato & Seus Blue Caps e outras atrações

Quando: Domnigo (19), a partir das 14h

Onde: Círculo Militar do Recife - Av. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 250 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8730 - 7886 // (81) 9 9783-1975

"Wal com Vida", projeto musical de Walkiria Santos

Quando: Domingo (19), às 21h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 80 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

TEATRO

"Luz Negra - O Irôko, A Pedra e O Sol", do Grupo O Poste

Quando: Sexta (17), e Sábado (18), às 19h; Domingo (19), às 17h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321

3ª Edição do Terreiro Encantado - Festival para as Infâncias

Quando: até domingo, 19 (horários neste link)

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito (atividades na rua) e espetáculo no teatro (retirada do ingresso na bilheteria, uma hora antes do início)

Informações: @caixaculturalrecife

EXPOSIÇÕES

Exposição Fotográfica "Árvore da Palavra"

Quando: até 3 de maio

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Acesso gratuito

Informações: @museudoestadope

Visitação: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 14h às 17h (última entrada às 16h30)



CINEMAS

“A Saga Crepúsculo: Lua Nova" (Relançamento)

SINOPSE: Na trama do segundo filme da saga, Edward Cullen (Robert Pattinson) decide se afastar de Bella Swan (Kristen Stewart) após um incidente. Essa ausência faz a protagonista se aproximar de Jacob Black (Taylor Lautner), conhecendo o mundo dos lobisomens, criaturas rivais dos vampiros. Quando a vida de Edward corre perigo, Bella age contra um dos mais poderosos clãs de vampiros existentes, os Volturi. Direção: Chris Weitz

“Caso 137”

SINOPSE:

O filme de Dominik Moll estreia nos cinemas brasileiros depois de ter estreado na competição principal do Festival de Cannes 2025. Estrelado pela atriz francesa, Léa Drucker, “Caso 137” acompanha os desdobramentos de Stéphanie, uma policial do Departamento de Assuntos Internos, em um caso envolvendo um rapaz da sua cidade natal que foi gravemente ferido durante uma manifestação em Paris. Direção: Dominik Moll

“Maldição Da Múmia”

SINOPSE: Oito anos depois de ter desaparecido misteriosamente, a filha de um jornalista retorna para a família. Contudo, a volta da jovem desencadeia uma série de eventos sobrenaturais e brutais envolvendo uma múmia ancestral. Direção: Lee Cronin

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