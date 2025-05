A- A+

Música Saiba como Cássia Eller estará presente em show que reúne Chico Chico e Nando Reis Atrações do Coala Festival, em São Paulo, marcado para setembro, cantores falam com exclusividade ao Globo sobre encontros nos palcos e na vida

A união de Nando Reis, de 62 anos, e Chico Chico, 31, num mesmo palco era desejo antigo do festival Coala, e agora finalmente vai acontecer.

Após três anos de tentativas, os dois artistas toparam o convite do evento, que acontece há uma década na capital paulista, no Memorial da América Latina.

Há um belo motivo para a expectativa que seguiu-se ao anúncio da apresentação: Chico é filho único de Cássia Eller, voz ímpar da música brasileira, morta em 2001, com quem Nando estabeleceu uma frutífera parceria musical — além de uma grande amizade.

"Conheço o Chico desde que ele nasceu e acompanhei toda a sua trajetória na música, desde muito cedo. Quando fiz uma compilação chamada “Relicário”, com todas as canções que a Cássia gravou do meu repertório, havia algumas que eram meio demo (gravações demonstrativas, sem produção profissional) e o Chico gravou percussão. Foi a primeira vez que nos encontramos para tocar, foi muito emocionante. Sempre é" diz Nando, em chamada de vídeo compartilhada com Chico e o Globo.

Mas ambos afirmam que o show — de repertório ainda não revelado — não é um tributo à Cassia Eller.

Reconhecem, porém, sua presença e seu trabalho como um elo importantíssimo entre os dois. A carga de emoção para ambos, dizem, é grande.

"As pessoas às vezes acham que eu tento esconder essa coisa da minha mãe. Eu já tive mais dificuldade de lidar com isso, sabe?" admite o filho de Cássia Eller.

"É algo muito emocionante pra mim. É uma coisa que pega em muitos lugares que não só o profissional. É minha mãe! E um amigo dela, um cara que ela amou. É foda, é muito legal"

Nando diz que ambos tratam do encontro de maneira “natural”. Ele sabe que será perguntado sobre a presença dos trejeitos de Cássia, a quem conheceu muito bem, em Chico.

E diz que não se trata de uma comparação exclusiva: seu filho Sebastião — que também trilha uma carreira musical — passa pelo mesmo mesmo tipo de comparação.

"É evidente que tem essa questão da presença da Cássia. Tenho certeza que quando chegar perto do show e fizermos outras entrevistas, vão perguntar sobre isso. Vou responder. Os filhos se parecem com os pais, a vida é assim. Vamos falar sobre isso, porque tira o elefante da sala" analisa o cantor compositor.

"É uma puta saudade de uma mulher maravilhosa, minha amiga. O tempo passa, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, amadurecendo, resolvendo. Tem coisas que nunca vão ser resolvidas. Eu olho e vejo os trejeitos dela (em Chico) e sinto saudades, aproveito pra fazer isso. E ponto. Isso é real e está acontecendo, bola pra frente"

Até aqui, os dois artistas mantinham uma relação de observação e encontros fortuitos. Chico, por exemplo, diz que sempre acompanhou o trabalho de Nando como “um ouvinte atento”.

Um encontro anterior, no Blue Note, ocorreu ao longo de um show dos músicos e produtores Fernando Nunes e Walter Villaça, também ex-parceiros de Cássia na música, funcionou como o que Chico chamou de “ponto de partida”.

"Envolveu pessoas que a gente ama. Pessoas muito importantes na nossa vida. Tanto na vida musical do Nando quanto na minha vida pessoal. Antes de eu começar a tocar, já via essa galera junta, sendo feliz junto" diz o cantor, às voltas com a turnê de seu álbum “Estopim”, lançado no ano passado.

"Eu fiquei nervoso para caralho, essa é a verdade"

Parceria nos planos

Por enquanto, Nando e Chico estão rodando o país separados. Chico tocará no dia 28 em São Paulo, no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista.

Nando, por sua vez, tem datas em Bauru, no dia 16, e em Marília, no dia 23, ambos nas unidades dos SESI das cidades paulistas.

Se as composições próprias estão bastante presentes nos últimos álbuns de ambos — “Estopim”, no caso de Chico Chico e a coleção “Uma estrela misteriosa revelará o segredo” no de Nando — a criação de canções entre ambos ainda não rolou, e nem há pressa para isso.

"A gente chegou a iniciar um processo de uma composição, eu que não consegui ir adiante. As pessoas têm uma ideia um pouco exagerada sobre mim (em relação às composições). Eu não sou... Não é tão simples assim" afirma Nando.

"Nós vamos nos encontrar, eu e Chico, no nosso próprio show. Esse momento talvez venha a ser mais mais forte até do que uma música juntos. Ele vai ser a grande composição pois já virá com som, plateia, tudo junto. Isso de compor não tem regra"

