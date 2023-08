A- A+

SHOWS Show nos Dia dos Pais reúne Nando Reis e Arnaldo Antunes no Recife; saiba mais A noite conta com as músicas de "Lágrimas no Mar", "Voz e Violão" e "Amor Dará e Receberá"

Dois ex-titãs se apresentam no Teatro Guararapes neste domingo (13), em show de Dia dos Pais. Arnaldo Antunes se junta com o pianista pernambucano Vitor Araújo em “Lágrimas no Mar". Já Nando Reis, acompanhado de seu filho Sebastião Reis, apresenta o espetáculo “Voz e Violão".



A noite se inicia com a dupla Arnaldo e Vitor. Após uma turnê pela Europa, os artistas trazem o álbum “Lágrimas no Mar” (2021), pela primeira vez para o Recife, cidade natal do pianista.

“É uma alegria imensa poder tocar nos teatros de Recife, onde assisti tanta coisa quando adolescente e onde mais tarde iniciei minha carreira e me acostumei aos palcos”, conta Vitor.



Reis dos palcos

Em seguida, a família Reis assume a noite para releituras de canções que se imortalizaram na voz do pai, como “All Star”, “Relicário”, “Luz dos Olhos” e, quem sabe, “ O Mundo É Bão”, música feita em homenagem para Sebastião.

“A princípio não estaria na setlist. Mas isso acabou de me dar uma ideia. Quem sabe.”, disse Nando Reis, em conversa com a Folha de Pernambuco. “Eu estou muito acostumado a passar datas comemorativas nos palcos. Dessa vez, pelo menos um dos meus filhos vai estar comigo. E Sebastião representará todos os outros filhos nessa data”, completa o cantor.

Para fechar a noite, os veteranos se encontram para cantarem juntos músicas marcantes de suas carreiras, com repertório de parceria de ambos. "Amor Dará e Receberá" vai reunir os 4 artistas no palco para uma apresentação exclusiva e dedicada ao Dia dos Pais.

“Esse título é o verso de uma parceria minha com o Nando Reis, que é a faixa “Mantra” que vem a calhar com a ocasião”, explica Arnaldo.

SERVIÇO

Show "Amor Dará e Receberá", com Nando Reis, Sebastião Reis, Arnaldo Antunes e Vitor Araújo

Quando: Domingo (13), às 20h30

Onde: Teatro Guararapes- Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, Salgadinho, Olinda

Ingressos no Show "Amor Dará e Receberá", com Nando Reis, Sebastião Reis, Arnaldo Antunes e Vitor AraújoQuando: Domingo (13), às 20h30Onde: Teatro Guararapes- Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, Salgadinho, OlindaIngressos no site a partir de R$ 80

Veja também

Entrevista "Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização", lembra Larissa Manoela