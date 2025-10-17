A- A+

sertanejo Show que Zezé Di Camargo pediu anistia a bolsonaristas custou R$ 450 mil aos cofres de cidade de SC Em apresentação ao lado do irmão, cantor sertanejo defendeu golpistas que depredaram patrimônio nacional em Brasília em 8 de janeiro de 2023

A apresentação recente da dupla Zezé Di Camargo e Luciano na cidade de Porto Belo (SC), na última segunda-feira (13), custou R$ 450 mil aos cofres do município.

O show foi marcado por uma manifestação exaltada de Zezé a favor de bolsonaristas, conhecidos pela propagação de críticas e desinformação a respeito das políticas de fomento à cultura.

Na ocasião, o artista, de 63 anos, levantou uma camiseta em que se lia a seguinte mensagem: "Anistia já para os presos do 8 de janeiro".

Principal atração do Festival de Camarão de Porto Belo, tradicional evento local, o show de Zezé Di Camargo & Luciano foi bancado pela Fundação de Turismo e Desenvolvimento Econômico do município por meio de um contrato com inexigibilidade de licitação.

Em português claro, não houve concorrência para a definição de valores pelo serviço prestado, prática comum e legal no meio.

Nesse caso, a empresa Live Talentos, representante da dupla sertaneja, estipulou um preço para o cachê e a realização do show, e a prefeitura pagou a quantia determinada, estabelecendo que a apresentação fosse gratuita para a população, como especificado no contrato ao qual o Globo teve acesso.

Imagens em vídeo que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Zezé Di Camargo ergue a camiseta com os dizeres a favor da anistia para os golpistas enquanto entoa a canção "Flores em vida". Entre os comentários de fãs no X, um internauta afirmou: "Está aí um artista que não depende da Lei Rouanet".

O valor da apresentação de Zezé Di Camargo & Luciano equivale à cerca de 64% da receita da pasta responsável por turismo na cidade Porto Belo, concorrido destino catarinense no verão. Além dessa verba, o orçamento ao turismo municipal conta com transferências financeiras, que elevam o montante da fundação para R$ 5,7 milhões.

De acordo com o Portal da Transparência, a empresa Live Talentos ainda não recebeu o pagamento para o show de 110 minutos.

Quando o repasse for efetuado, porém, ela passará a figurar entre as principais fornecedoras da prefeitura em 2025, atrás apenas de contratos voltados à assistência ambulatorial e hospitalar, à pavimentação, ao saneamento e ao fornecimento de uniformes escolares.

