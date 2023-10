A- A+

MÚSICA Show reúne Luiz Caldas e Saulo no Teatro Guararapes, em dezembro; veja informações de ingressos Cantores baianos devem apresentar um repertório de novos e antigos sucessos do axé music

Dois baianos estarão juntos em solo pernambucano para um grande encontro de gerações do axé music. O espetáculo "Luiz Caldas & Saulo" ocorre no dia 14 de dezembro, às 21h, no Teatro Guararapes.

Passando por clássicos e novas canções do gênero, o show segue um formato intimista. Os artistas sobem ao palco acompanhados apenas de suas vozes e do violão, sentados em um barquinho.

Da parte de Caldas, o público terá a oportunidade de reviver hinos dos Carnavais passados, como "Magia", "É Tão Bom" e "Ajayô". Já Saulo Fernandes passará por sucessos da sua carreira, como “Raiz de Todo Bem", "Sol em Festa" e "Anjo".



O repertório ainda presta uma homenagem a outros compositores. “Mimar Você" (Alain Tavares e Gilson Babilônia), "Lua dos Amantes" (Moraes Moreira e Pepeu Gomes) e "Cara a Cara" (Caetano Veloso), entre outras, serão interpretadas pelos músicos.

Serviço:

Espetáculo “Luiz Caldas & Saulo”

14 de dezembro, às 21h

No Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Entre R$ 50 e R$ 180, no site Sympla ou Ticket Folia



