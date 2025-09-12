Show "Romances" encanta Manhattan Café Theatro com repertório musical em espanhol nesta sexta (12)
Armando Fuentes se apresenta na capital pernambucana com os sucessos dos cantores Júlio Iglesias e Luis Miguel
Com um repertório especial de canções em espanhol, o cantor venezuelano Armando Fuentes se apresenta no Recife nesta sexta-feira (12), às 20h, com o espetáculo “Romances”. O show será no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
A noite promete animar o público com canções icônicas dos artistas Júlio Iglesias e Luis Miguel, figuras conhecidas da música latina.
Temas do bolero contemporâneo como La Barca, Sabor a Mi e Besame Mucho serão interpretados junto a baladas como Devaneios, Nathaly e Me Esqueci de Viver, em uma noite que ainda terá temas dançantes do gênero como La Vida Es Un Carnaval, Guantanamera e Bamboleo.
Para o artista, que é radicado na capital pernambucana, o carisma do público recifense é um dos fatores que tornará a noite ainda mais inesquecível.
“No último show foi belo ver o Manhattan cheio ouvindo o público cantar todas as músicas em espanhol, algo muito marcante que demonstra o bom gosto musical da região”, aponta Fuentes.
SERVIÇO:
Show Romances - Tributo à Luis Miguel e Júlio Iglesias
Quando: 12 de setembro, às 20h
Onde: Manhattan Café & Teatro, na R. Francisco da Cunha, 881 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-041
Valor: R$80,00 por pessoa
Reservas: (81) 9 8888-4818 / 3325-3372