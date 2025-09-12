Sex, 12 de Setembro

Agenda Cultural

Show "Romances" encanta Manhattan Café Theatro com repertório musical em espanhol nesta sexta (12)

Armando Fuentes se apresenta na capital pernambucana com os sucessos dos cantores Júlio Iglesias e Luis Miguel

Armando Fuentes, cantor venezuelano radicado no Recife, apresenta o espetáculo "Romances" nesta sexta-feira (12)Armando Fuentes, cantor venezuelano radicado no Recife, apresenta o espetáculo "Romances" nesta sexta-feira (12) - Foto: Jhonny Silva

Com um repertório especial de canções em espanhol, o cantor venezuelano Armando Fuentes se apresenta no Recife nesta sexta-feira (12), às 20h, com o espetáculo “Romances”. O show será no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A noite promete animar o público com canções icônicas dos artistas Júlio Iglesias e Luis Miguel, figuras conhecidas da música latina.

Temas do bolero contemporâneo como La Barca, Sabor a Mi e Besame Mucho serão interpretados junto a baladas como Devaneios, Nathaly e Me Esqueci de Viver, em uma noite que ainda terá temas dançantes do gênero como La Vida Es Un Carnaval, Guantanamera e Bamboleo.

Para o artista, que é radicado na capital pernambucana, o carisma do público recifense é um dos fatores que tornará a noite ainda mais inesquecível.

“No último show foi belo ver o Manhattan cheio ouvindo o público cantar todas as músicas em espanhol, algo muito marcante que demonstra o bom gosto musical da região”, aponta Fuentes.

SERVIÇO:
Show Romances - Tributo à Luis Miguel e Júlio Iglesias

Quando: 12 de setembro, às 20h
Onde: Manhattan Café & Teatro, na R. Francisco da Cunha, 881 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-041
Valor: R$80,00 por pessoa
Reservas: (81) 9 8888-4818 / 3325-3372
 

