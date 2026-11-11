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rec'n'play Shows ampliam programação cultural do Rec'n'Play no Bairro do Recife Artistas pernambucanos de diferentes estilos e gerações ocuparam o palco da Praça do Arsenal nesta quarta-feira (11)

Tecnologia, inovação e negócios dividiram espaço com música e cultura no primeiro dia do Rec'n'Play 2026. Na noite desta quarta-feira (11), a Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, também recebeu o público para os shows do Palco Recife Cidade da Música, que reuniu artistas pernambucanos de diferentes gerações e estilos.

Entre as atrações da noite estiveram a rapper Bione, a banda Devotos e o cantor Otto. Antes da apresentação do Devotos, o palco também recebeu a Cassingana, banda de punk rock formada por Luis Porto, José Azevedo Amâncio e Otto Laurentino, integrantes de 13 e 14 anos. O grupo teve a oportunidade de abrir o show de uma das bandas mais conhecidas da cena musical pernambucana.

A programação musical do festival continua até sábado (14), último dia do evento, com nomes como Cordel do Fogo Encantado, Lenine, Banda Eddie, Mombojó, Romero Ferro e Karynna Spinelli. O público infantil também está contemplado com a apresentação do Mundo Bita.

Encontro de gerações

Para quem frequenta o festival, os shows representam uma oportunidade de aproveitar outra dimensão da programação. A jornalista Tamyris Pacas, de 33 anos, que já acompanha o Rec'n'Play há algumas edições e destaca a relação entre as atividades realizadas durante o dia e as apresentações musicais à noite.

"É como se fosse uma grande comemoração. A gente vem aqui durante o dia para assistir às palestras, trocar ideias e, à noite, acredito que é uma grande celebração. É uma oportunidade para conferir os artistas da terra, que a gente sabe que é muito importante valorizar", comentou.

Tamyris também citou a presença de artistas como Cordel do Fogo Encantado e Lenine na programação dos próximos dias. Para ela, o festival permite acompanhar diferentes expressões culturais e viver a cidade com outroas perspecitivas.

O realizador audiovisual Tiago Delácio, de 46 anos, também aproveitou a programação musical para reunir a família no Recife Antigo. Frequentador do evento, ele contou que a apresentação do Devotos era uma das mais aguardadas em casa.

"É um espaço que interage com essa multiculturalidade, com tecnologia, cinema de animação e ferramentas de software. É muito massa estar aqui com a família, interagindo no Recife Antigo", afirmou.

Além da programação cultural, Tiago ressaltou a importância das atividades de formação oferecidas pelo festival, como cursos e oficinas, especialmente para os jovens.

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