AGENDA CULTURAL Virtuosi, Abba e espetáculo com Armando Babaioff são destaques do fim de semana Além de shows e teatro, agenda cultural do fim de semana também traz exposições e espetáculos para os pequenos

Ah, o Recife e sua agenda cultural (sempre) eclética... Vamos combinar que pelas bandas de cá, tem de tudo um bocado quando o assunto é arte em todos os seus vieses - este final de semana que o diga.

Do extremo de um festival como o Virtuosi e todo o ambiente erudito que lhe é peculiar, passando pela nostalgia do ABBA e pela discotecagem de Lala K, Allana Marques e cia, tem opções para todos os gostos, inclusive para quem não abre mão do cinema ou para quem curte uma exposição.



E para os pequenos, tem opções diversas no teatro, com espetáculo que contam a história de Chapeuzinho Vermelho, A Bela e a Fera, Wandinha e o Três Porquinhos. Bora, né?

CINEMA

Cena do filme "Dungeons & Dragons - Honra entre Rebeldes" | Divulgação

“Dungeons & Dragons - Honra entre Rebeldes”

Depois da cultura pop abraçar super-heróis, Star Wars e vídeo games, finalmente foi adaptado para o cinema o último nicho nerd que faltava na lista: Tabletop RPG (Role Playing Game), ou jogos de interpretação, numa tradução livre.



O mais famoso entre eles, D&D, ganha sua versão para telonas, intitulada: “Dungeons & Dragons - Honra entre Rebeldes”, a grande estreia dos cinemas da semana.



SHOWS E FESTAS

Rafael Altino integra programação do Grande Concerto Virtuosi

Virtuosi Rafael Garcia - Grande Concerto Virtuosi

Com Rafael Altino, Leonardo Altino, Ensemble Vocal Cantamus, Orquestra Jovem de Pernambuco e outros



Quando: Sábado (15), 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel



Acesso gratuito



Praça da República, Santo Antonio, Recife

Informações: 3203.6023

Instagram: @virtuosi

ABBA The Show | Crédito: Divulgação

Abba The Show

Quando: Sábado (15), 20h - abertura da casa

Onde: Classic Hall



Ingressos no site Bilheteria Digital e no Classic Hall, a partir de R$ 130



Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda

Informações: 3427-7501

Instagram @classichallpe



DJCopy | Reprodução/Instagram

Putz + Sem Loção!

Com Lala K, Allana Marques, Original DJCopy e Sidade



Quando: Sábado (15), a partir das 23h

Onde: Biruta



Ingressos no Sympla a partir de R$ 50



Rua Bem-Te-Vi, 15, Brasília Teimosa

Informações: @festasemlocao



Conde é uma das atrações no Ferroviário, em Jaboatão | Divulgação

O Grande Encontro

Com Zezo, Conde Só Brega, Luanny Vital e Preferida



Quando: Domingo (16), a partir das 15h

Onde: Ferroviário (Jaboatão dos Guararapes)



Ingressos no site Bilheteria Digital a partir de R$ 35



Rua Alberto Barreto, Jaboatão

Informações: 9 9238-0702

Banda Limão com Mel é uma das atrações da Festa da Pitomba

Festa da Pitomba



Quando: Sábado (15) e domingo (16)

Onde: Monte Guararapes, Prazeres, Jaboatão



Atrações/Sábado: Dudu do Acordeon, Conde do Brega e Eduarda Alves, entre outros



Atrações/Domingo: Limão com Mel e MC Neiff, entre outros



Acesso gratuito

TEATRO

Armando Babaioff, ator | Victor Pollak

"Tom na Fazenda", com Armando Babaioff

Quando: Sábado (15), 20h e domingo (16), 19h

Onde: Teatro do Parque

Ingressos no Sympla, a partir de R$ 50 (meia-entrada)

Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Informações: 3242-3437

Peça estará em cartaz no Teatro Barreto Junior | Reprodução/Instagram



Os Três Super Porquinhos

Quando: Sábado (15), 16h30

Onde: Teatro Barreto Júnior



Ingressos no Sympla a partir de R$ 30 (meia-entrada) + 1 Kg de alimento não perecível



Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Informações: 3302-5914



Crédito: Reprodução/Internet

Chapeuzinho Vermelho em Uma Aventura na Floresta

Quando: Domingo (16), 16h30

Onde: Teatro Barreto Júnior



Ingressos no Sympla a partir de R$ 30 (meia-entrada) + 1 Kg de alimento não perecível



Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Informações: 3302-5914

Reprodução/Instagram

"A Bela e a Fera"

Quando: Sábado (15), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça



Ingressos no Sympla a partir de R$ 35 (meia-entrada)

Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n)

Informações: 3355-9822



Reprodução/Instagram

"Wandinha, Eu Sou Família Addams"

Quando: Domingo (16), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça



Ingressos no Sympla a partir de R$ 35 (meia-entrada)

Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n)

Informações: 3355-9822

"Encanto"

Quando: Sábado (15), 17h

Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2)



Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Instagram: @shoppingpatteoolinda



Acesso gratuito





EXPOSIÇÃO

Crédito: Ytallo Barreto

"Ocupação Lia de Itamaracá"

Quando: até 21 de junho

Onde: Paço Alfândega (Bairro do Recife)

De terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) - acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo



Exposição fotográfica "Não Reagente", de Priscila Buhr

"Não Reagente"

Exposição de Priscila Buhr

Quando: até 10 de maio

Onde: Museu Murilo La Greca



De terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Acesso gratuito



Informações: 3355-3129

Instagram: @murilolagreca

Crédito: Felipe Souto Maior/Secult-PE

Exposição de Artes do Imip



Quando: até 7 de maio

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe)



De terça a sexta-feira, das 11 às 17h | Sábados e domingos, das 14h às 17h

Acesso gratuito



Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Informações: 3184-3092

