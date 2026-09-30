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música Shows de Kanye West são cancelados na Rússia Os shows do rapper, proibidos em diversos locais na Europa devido às suas declarações antissemitas, gerou reações variadas na Rússia

Os shows que o rapper americano Kanye West faria em outubro na Rússia foram cancelados, anunciou nesta quarta-feira (30) a empresa organizadora, Say Agency, informando que os compradores serão reembolsados.

Os shows do rapper, proibidos em diversos locais na Europa devido às suas declarações antissemitas, gerou reações variadas na Rússia. Ele seria um dos maiores astros internacionais a se apresentar no país desde o começo da ofensiva contra a Ucrânia, em 2022, que fez a maioria dos artistas internacionais desistir de visitar o país.

Quando as datas dos shows foram anunciadas, no mês passado, dezenas de milhares de ingressos foram vendidos. Semanas depois, a Arena Gazprom anunciou que nenhum contrato havia sido assinado e que o evento não poderia acontecer no local.

Segundo a imprensa russa, a decisão partiu de autoridades. Os organizadores começaram a vender ingressos para obter as permissões necessárias, mas o cancelamento foi decidido após "um telefonema de Moscou".

Alguns políticos russos receberam a notícia dos shows como uma vitória contra "a histeria contra a Rússia", mas outros foram mais críticos.

O rapper, de 49 anos, atribuiu suas declarações polêmicas às fases de mania características do transtorno bipolar.

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