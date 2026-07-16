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AGENDA CULTURAL Tiê e Catto embalam a agenda cultural do fim de semana no Recife e Região Metropolitana Programação conta ainda com os últimos dias de Fenearte, atividades para as crianças, peças de teatro, exposições e cinema

O fim de semana no Recife e na Região Metropolitana chega com uma programação cultural diversificada, reunindo atrações para públicos de todas as idades. A programação começa nesta quinta-feira (16), às 20h, com o show de Tiê na Casa Estação da Luz, em Olinda. Já na sexta-feira (17), também às 20h, Elomar apresenta o espetáculo "Uma Cantoria para Vital", no Teatro do Parque, em homenagem ao cantor, compositor e poeta paraibano Vital Farias.

No sábado (18), às 19h, o ritmo retorna à Casa Estação da Luz com o show de Catto. Fechando os destaques, no domingo (19), a partir das 16h, o "Festival Ginga Recife" reúne muita música e a transmissão ao vivo da final da Copa do Mundo. A programação conta ainda com com os últimos dias de Fenearte, atividades para as crianças, peças de teatro, exposições, sessões de cinema e diversas opções de lazer para aproveitar o fim de semana.



SHOWS E EVENTOS

Tiê – turnê "Esgotada"

Quando: quinta (16), às 20h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

“Taca Mais Música” com Banda Retroback

Quando: quinta (16), às 19h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Elomar em “Uma Cantoria para Vital”

Quando: sexta (17), às 20h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 200 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

“Sextou de Férias” com Nova Reação, Kelvis Duran e Walter Ventura

Quando: sexta (17), a partir das 18h

Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @100porcentobrasiloficial

Sambada de Coco “Pisa Maneiro”

Quando: sexta (17), a partir das 20h

Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife

Atrações: Mestre Zezinho de Casa Amarela, Marcela Pontes, Guga do Manoel e o Coco Chinelo de Pau

Ingressos a partir de R$ 24 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

BATUKÉ

Quando: sexta (17), às 21h

Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 120 via Sympla

Informações: @mirantedopaco

Boss com Ana Mary B

Quando: sexta (17), às 22h

Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

“Dale Aura” com DJ Incidental e o Corpo de Baile

Quando: sexta (17), a partir das 19h

Onde: Amp213 – Rua do Amparo, 213, Amparo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @amp.213

Catto – Voz&Violão

Quando: sábado (18), às 19h

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 75 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Metal Clash – Mezmerize apresenta System Of A Down Tribute

Quando: sábado (18), às 19h

Onde: Oficina Rock Café – Rua Coronel Alfredo Duarte, 37 Afogados, Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @oficinarockcafe

Ocupa Oficina – Daquilo que permanece: quando o carvão vira pintura, com Aussuba

Quando: sábado (18), das 14 às 16h

Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – R. Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife

Entrada gratuita mediante inscrição neste link

Informações: @oficinafranciscobrennand

“Gravatá Winter Festival – 1ª edição”

Quando: sábado (18), a partir das 15h

Onde: Rancho Colonial – BR-232, Km 89, Gravatá

Ingressos: a partir de R$ 80 via Evenyx

Informações: (81) 98789-5262

Brilho Reggae Night

Quando: sábado (18), às 21h

Onde: Brilho Cultural – Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

Ingressos: a partir de R$ 20 via Shotgun

Informações: @brilhocultural

“Samba Pra Cima canta Arlindo Cruz”

Quando: sábado (18), a partir das 16h

Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

“De Cara Com Jorge”

Quando: sábado (18), às 15h

Onde: Circulo Militar do Recife – Av Governador Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40 via Bilheteria Digital

Informações: @circulomilitaroficialdorecife

"Férias no RioMar Recife" com Circo Trup

Quando: sábado (18), às 16h

Onde: RioMar Recife (Praça de Alimentação, no Piso L3) – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

"Férias de Cinema" no Shopping Patteo Olinda

Show e encontro com os personagens de “Toy Story” e parque temático “Mar de Diversões”

Quando: sábado (18), a partir das 15h

Onde: Shopping Patteo Olinda (Varanda Panorâmica do Piso L3) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Ingressos: a partir R$ 40 no parque temático; acesso gratuito aos shows e encontros com personagens

Informações: @shoppingpatteoolinda

Férias no Shopping Boa Vista

Quando: sexta (17) e sábado (18), às 15h

Onde: Shopping Boa Vista (Na Praça de Alimentação da 3ª Etapa) – R. do Giriquiti, 48, Boa Vista, Recife

Atrações: (17/07) Patrulha Canina; (18/07) Guerreiras do K-Pop

Acesso gratuito

Informações: @shoppingboavista

“Resenha do Empório” com Chrigor e Rogério Som

Quando: domingo (19), a partir das 14h

Onde: Empório Universitário – Av. Professor Luiz Freire, 600, CDU, Recife

Ingressos: a partir de R$ 25 via Bilheteria Digital

Informações: @emporio_universitarioo

“Festival Ginga Recife”

Quando: domingo (19), às 16h

Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife

Ingressos: a partir de R$ 100 via Sympla

Informações: @mirantedopaco

Final da Copa na Casinha

Quando: domingo (19), a partir das 19h

Onde: Casa Bacurau – Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife

Ingressos: a partir de R$ 20 via Shotgun

Informações: @casabacurau

"Férias na Livraria Jaqueira"

Quando: sábado (18), às 16h, e domingo (19), às 11h

Com Mágico Rodrigo Lima (Bairro do Recife) e Cia Garrett Circus (Unidade Matriz)

Onde: Livraria Jaqueira (Unidade Matriz) – Rua Antenor Navarro, 138,Jaqueira, Recife

Livraria Jaqueira (Unidade Bairro do Recife) – Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @livraria.jaqueira

26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte)

Quando: até 19 de julho

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Visitação de segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado e domingo, das 10h às 22h

Ingressos a partir de R$ 6 no site Evenix e unidades das lojas do Artesanato de Pernambuco

Informações: @fenearte

EcoFérias 2026 - Brinca Recife

Quando: até 31 de julho, a partir das 9h

Onde: Jardim Botânico do Recife

Acesso gratuito mediante inscrição realizada no local

Informações: @jardimbotanicorecife

Férias de Julho no Shopping Guararapes

Quando: até 31 de agosto, das 9h às 22h

Onde: Shopping Guararapes – Avenida Barreto de Menezes, 800, no bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Atrações: Parque dos Infláveis, Pista de Patinação no Gelo Iceland e Espaço Geek Asiático

Ingressos: R$ 40, para acesso ao Parque dos Infláveis

Informações: @sguararapes



TEATRO

Projeto "Circulação do Mamulengo Flor Mimosa"

Quando: sexta (17), às 12h30, e domingo (19), às 9h

Onde: (17/07) Mercado da Encruzilhada – Rua Dr. José Maria, 2-200, Encruzilhada, Recife

(19/07) Mercado de Afogados – Estrada dos Remédios, s/n, Afogados, Recife

Acesso gratuito

Informações: @adielluna

“Quatro Luas” com O Bando Coletivo de Teatro

Quando: sábado (18), às 11h e às 15h

Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @caixaculturalrecife

“Os 3 Super Porquinhos”

Quando: domingo (19), às 11h

Onde: Teatro do Parque - R. do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial



EXPOSIÇÃO

“De Lá e De Cá”

Quando: até 2 de agosto

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h

Ingressos: a partir de R$ 5 com acesso mediante ingresso do museu; acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

"Chaves: A Exposição"

Quando: até 2 de agosto

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Visitação: terça a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site, no app RioMar Recife e na bilheteria do local

Informações: @expo.chaves

“Amostradas”, com curadoria de Gisele Kato e Ulisses Carrilho

Quando: abertura nesta sexta (17), às 19h

Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: até 06 de setembro; terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife

“Traços da Memória”, de Consuelo Figueira

Quando: até 17 de agosto, das 9h às 17h

Onde: Galeria Pedra do Reino (Compaz Escritor Ariano Suassuna) – Av. General San Martin, 1208, Cordeiro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @compazrecife

“Esse É Sérvulo Esmeraldo”, curadoria Dodora Guimarães Esmeraldo

Quando: até 25 de outubro

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: terças e sábados das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



CINEMA

“A Odisseia”

Após o fim da Guerra de Tróia, Odisseu (Matt Damon) embarca em uma longa e perigosa jornada para retornar ao reino de Ítaca e reencontrar sua esposa, Penélope (Anne Hathaway). Em seu caminho, o lendário herói enfrenta criaturas monstruosas, deuses poderosos e desafios capazes de colocar à prova sua coragem, inteligência e determinação. Inspirada no clássico poema épico atribuído a Homero, a adaptação revisita uma das maiores histórias da literatura ocidental, acompanhando a inesquecível viagem de um homem que desafia o destino para voltar ao seu lar.

Direção: Christopher Nolan

"Apenas Coisas Boas"

No interior do Brasil em 1984, a vida de um fazendeiro solitário muda completamente quando ele ajuda um motociclista ferido que sofre um acidente perto de sua propriedade. A conexão inesperada entre eles dá início a um romance profundo que desafia o mundo de ambos os homens.

Direção: Daniel Nolasco

“A Noite de Alaíde”

O longa mistura ficção, animação e documentário para contar a história de Alaíde Costa, uma garota humilde do subúrbio carioca que, nos anos 1960, entrou para a cena musical da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao lado de nomes como João Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, ela se consolidou como uma das vozes fundadoras da Bossa Nova e do Clube da Esquina, enfrentando o racismo e o apagamento pelas gravadoras.

Direção: Liliane Mutti



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