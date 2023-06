A- A+

São João 2023 Shows no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, principal palco de Caruaru, iniciam neste sábado (3) As cantoras Elba Ramalho e Ivete Sangalo estão entre as atrações

O São João de Caruaru, no Agreste do Estado, abre, neste sábado, as apresentações no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, palco principal da festa na cidade. A programação no local mais tradicional dos festejos na Capital do Forró segue até o dia 1°de julho.

Na primeira noite, sobem ao palco a Orquestra de Pífanos de Caruaru e Maestro Mozart Vieira, o músico Santanna, o Cantador e as cantoras Elba Ramalho e Ivete Sangalo.

No domingo, a programação segue com nomes que fazem sucesso no cenário sertanejo nacional, como Wallas Arrais e Vitor Fernandes. O forró de Dorgival Dantas e da banda Limão com Mel completam a grade da noite.

Prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro destaca que o período junino reúne festa e comemoração, tendo também grande importância para movimentar a economia do município.

"A cidade toda passa o ano na expectativa para esse momento. São João não é só festa. Muitas famílias que comercializam no São João vivem o ano todo dessa renda. É um momento muito importante para a economia de toda a região”, explicou.

De acordo com o prefeito, a gestão investiu, também, na infraestrutura para receber o público. A previsão é de que sejam recebidas mais de 3 milhões de pessoas, número dez vezes maior que a população do município, estimada em quase 370 mil habitantes segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Todo o layout da festa foi reformulado. Pensamos em um formato com mais segurança e conforto para os forrozeiros, melhoramos os acessos aos principais polos da festa, tudo para que consigamos oferecer a melhor experiência a quem vem a Caruaru. Esse promete ser o maior São João de todos os tempos", pontuou Pinheiro.

No próximo fim de semana, sobe ao palco do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga nomes como Simone Mendes, Bell Marques, Nattan e Xand Avião, além das bandas Calcinha Preta, Cavaleiros do Forró e Fulô de Mandacaru. Na véspera de São João (23 de junho), presentam-se Israel Filho, Toca do Vale, Israel e Rodolffo e Daniel. Já no dia oficialmente dedicado ao santo (24 de junho), sobem ao palco principal os cantores Benil, Taty Girl, Gustavo Mioto e João Gomes.

