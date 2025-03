A- A+

LOLLAPALOOZA 2025 Shows são retomados no Lollapalooza após uma hora de pausa por risco de raios Demais apresentações do festival, realizado no Autódromo de Interlagos, devem atrasar

Após cerca de uma hora de pausa nos shows do Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, por causa do risco de raios, as apresentações retornaram. Neste momento, se apresenta no palco Samsung a banda Inhaler, cujo show estava previsto para começar às 15h50. Com isso, as apresentações no festival como um todo devem atrasar.

Já no palco Perry, a atração do momento é a artista Blancah.

Os shows ficaram suspensos após a chuva e o vento se intensificarem no Autódromo de Interlagos. Um alerta meteorológico sobre risco de raios foi emitido e sinalizado nos palcos do festival. A organização do evento pediu que as pessoas se afastassem das grades e das estruturas metálicas e buscassem abrigo.

Em nota, a organização do Lollapalooza afirmou que o período de “probabilidade de raios” poderia durar entre 30 e 40 minutos.

O festival afirmou ainda que “o Lollapalooza é o primeiro festival do Brasil a elaborar um plano de evacuação e retorno do público para o caso de tempestades, chuvas, raios ou ventos fortes. A segurança e o bem-estar do público são nossa prioridade absoluta”.

