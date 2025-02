A- A+

CINEMA ''Shrek 5'': primeiro teaser confirma Zendaya e gera polêmica por novo design; confira as novidades Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz retornam e sequência tem previsão de estreia para 2026

O tão aguardado ''Shrek 5'' lançou o seu primeiro teaser nesta quinta-feira (27), confirmando o retorno do elenco original e a chegada de Zendaya na sequência. A animação, que estreia em dezembro de 2026, atualizou o design dos personagens para traços modernos e cartunescos.

A maior novidade divulgada pelo anúncio é a presença da filha de Shrek e Fiona pela primeira vez crescida. Na versão original de ''Shrek 5'' ela será dublada por Zendaya, que se junta aos veteranos Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz.

Polêmica

A atualização do design feito para os personagens já está dando o que falar. A sequência de uma das principais franquias do estúdio DreamWorks seguiu na contramão da repaginada realizada em ''Gato de Botas 2''. Invés de combinar tecnologia 3D com desenho manual 2D, ''Shrek 5'' vai adotar traços mais modernos e cartunescos.

Confira o teaser:

Maratona

Para quem deseja maratonar a franquia, a Netflix e o Prime Video possuem no seus catálogos os três primeiros filmes de ''Shrek''. Por outro lado, ''Shrek Para Sempre'', quarta animação da saga, está disponível apenas no Globoplay.

