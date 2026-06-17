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Cinema 'Shrek 5': trailer do novo filme tem 'Burro sequelado' e filhos de Fiona crescidos; assista Ainda sem detalhes sobre o enredo, o trailer mostra que o filme deve contiuar apostando no humor ácido

O trailer oficial do quinto filme da franquia “Shrek” foi divulgado pela Universal Pictures. No teaser do filme de animação previsto para o primeiro semestre de 2027, Shrek, Fiona, os filhos já crescidos do casal e Burro deixam o pântano para viver uma nova aventura no reino de Tão Tão Mais Distante.

Ainda sem detalhes sobre o enredo, o trailer mostra que o filme deve contiuar apostando no humor ácido e repleto de duplo sentido, com piadas para divertir toda a família, marca que elevou a Dreamworks como referência no cinema de animação.

Assista:







No início do teaser, o melhor amigo de Shrek é chamadi de 'Burro sequelado'. Depois, Biscoito ganha um bumbum volumoso feito com balas de goma, em uma cena para lá de hilária. A julgar pelo trailer, a sequência da franquia promete manter o nível de humor das anteriores.

Sobre “Shrek 5”

Dirigido por Brad Ableson, Walt Dohrn e Conrad Vernon, "Shrek 5" marca a volta de Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy no elenco de vozes em inglês. Se juntam a eles Zendaya e Marcello Hernández, nova estrela do humorístico "Saturday Nigh Live".



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