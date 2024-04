A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Shrek da vida real? Inteligência artificial recria personagem icônico com traços "realistas" Plataform Copilot é capaz de desenhar imagens em tempo real

Shrek, protagonista do filme de animação lançado pela DreamWorks em 2000, é baseado no livro homônimo de William Steig, de 1990. Embora o famoso ogro verde seja um personagem de ficção, agora a inteligência artificial pode criar uma imagem de como ele se pareceria na vida real.

Uma das plataformas habilitadas para realizar essa atividade é o Copilot, um aplicativo que desenha imagens em tempo real e em poucos minutos. O aplicativo possui tecnologias avançadas de IA geradas pelos mais recentes modelos de linguagem OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3.

Como seria Shrek na vida real, segundo a inteligência artificial

Ao consultar o Copilot sobre como seria o personagem criado por William Steig na vida real, a plataforma mostra quatro imagens.

Na primeira é possível ver Shrek no meio da floresta com seu amigo e parceiro de aventura Burro. Sua pele é verde, como no desenho, e ele usa colete e camiseta branca. Além disso, ele usa cabelo e barba compridos. Embora tenha suas características orelhas de ogro, que parecem antenas, seu rosto é mais humano.





Esta é a aparência de Shrek com mais características humanas, de acordo com o Copilot — Foto: Copilot

Na segunda imagem, Shrek também pode ser visto no meio da floresta e em um recorte mais próximo. Assim como na primeira foto, ele está acompanhado do amigo Burro e veste seu clássico colete e camiseta. Ele é visto com os cabelos caídos sobre os ombros e é possível ver rugas em seu rosto.





Esta é a aparência de Shrek e Burro na vida real, de acordo com o Copilot — Foto: Copilot

Na terceira fotografia, o personagem aparece como um homem jovem e sorridente. Dessa vez, ele não tem a pele verde, seu cabelo é castanho e ele tem sardas. Quanto às roupas, ele usa jaqueta verde, camisa xadrez e calça jeans rasgada.





Na terceira fotografia, o personagem é comparado como uma caricatura e na vida real é diretamente humano, fingindo ser um jovem — Foto: Copilot

Na quarta foto, Shrek aparece diferente de todas as outras imagens, com cabelos grisalhos e barba. Seus olhos, pele e tronco são verdes, ele tem um olhar sorridente e carrega uma cebola na mão. Em referência às suas roupas, ele usa colete marrom escuro e uma camiseta clara.





Na quarta imagem, Shrek parece diferente de todas as outras imagens por ter cabelos grisalhos e barba — Foto: Copilot

Quem é Shrek, segundo a inteligência artificial

Por sua vez, o ChatGPT, outro dos aplicativos de inteligência artificial mais utilizados, indica que Shrek é um personagem fictício da série de filmes de animação produzidos pela DreamWorks Animation. O filme, intitulado simplesmente "Shrek", foi lançado em 2001 e foi um enorme sucesso tanto de crítica quanto de bilheteria.





De acordo com a plataforma, Shrek é um ogro “verde, grande e temperamental” que vive em um pântano e que, ao longo da série de filmes, embarca em diversas aventuras e enfrenta desafios para proteger seu lar, em busca do amor e da aceitação.

O ChatGPT garante que Shrek é “leal, corajoso e tem um forte senso de honra”. No primeiro filme a figura é vista vivendo em um pântano isolado durante a maior parte de sua vida devido à discriminação enfrentada pelos ogros. No entanto, o personagem tem uma experiência pacífica e é interrompido quando Lord Farquaad, o governante de Duloc, bane todas as criaturas dos contos de fadas para seu pântano.

A ferramenta também comenta que Shrek desenvolve relacionamentos significativos com outros personagens, principalmente com seu fiel companheiro, Burro, que se torna seu melhor amigo e confidente. Ele também se apaixona pela princesa Fiona, que compartilha de sua natureza ogro e o aceita como ele é.

Veja também

gestação Iza está grávida do seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima; saiba detalhes