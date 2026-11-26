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Cinema "Shrek", filme original da franquia, volta aos cinemas para celebrar os 25 anos do lançamento Com pré-venda de ingressos aberta a partir de hoje, longa da Universal Pictures ficará em cartaz por uma semana em meio a programação do festival "Amor em Cena"

A Universal Pictures presenteou os fãs do longa de animação "Shrek (2001)", que volta às telonas dos cinemas em uma ação comemorativa pelos 25 anos do primeiro filme da franquia. Durante uma semana, a partir do dia 10 de dezembro, a reexibição do longa original do ogro mais famoso da sétima arte também promoverá a campanha de "Shrek 5" - quinto filme da saga que chega aos cinemas em 24 de junho de 2027.



O longa é parte de programação do festival "Amor em Cena" que ainda reapresenta os romances "O Amor não Tira Férias" (The Holiday, 2006), "Diário de uma Paixão" (The Notebook, 2004) e "Antes do Amanhecer" (Before Sunrise, 1995). Os ingressos já estão disponíveis. Consulte seu exibidor de preferência.

Assista ao trailer:







Sobre Shrek

Ao longo dos 25 anos de história, “Shrek” conquistou uma legião de fãs apaixonados com as aventuras irreverentes de um ogro incompreendido. Baseado no livro de William Steig, a franquia – que arrecadou mais de 2.9 bilhões de dólares em bilheteria global - se mantém no hall das grandes sagas de animação desde 2001 quando “Shrek” ganhou o primeiro Oscar de Melhor Animação da história.



Desde então, os personagens Shrek, Burro e Fiona se tornaram ícones e parte da cultura pop em todo o mundo ao apresentarem ao público uma mensagem simples e universal: a beleza está nos olhos de quem vê.

O primeiro capítulo inicia a história de Shrek um ogro mal-humorado, dublado por Mike Myers, que só quer passar o resto dos seus dias no pântano tranquilo que chama lar. Mas a sua solidão é interrompida por um grupo de personagens de contos de fadas que foram banidas do reino de Duloc pelo tirano minúsculo Lorde Farquaad (John Lithgow).



Entre os convidados indesejados está o falador e sarcástico Burro (Eddie Murphy), que se junta ao ogro relutante quando ele parte para enfrentar Farquaad e recuperar o seu lar.

Porém, Farquaad tem como objetivo tornar-se rei. Para tal, tem que se casar com a princesa Fiona (Cameron Diaz), que está presa numa torre guardada por um dragão cuspidor de fogo. Em vez de a resgatar ele próprio, o covarde governante faz um acordo: se Shrek resgatar Fiona, terá seu pântano de volta. Mas o acordo dá lugar a um conto de fadas inusitado, no qual a amizade, o romance e o heroísmo surgem dos lugares mais inesperados.

Além da comemoração dos 25 anos, o ogro favorito das animações ainda ganhará uma nova e atualizada história, "Shrek 5", prevista para o primeiro semestre de 2027. Distribuído pela Universal Pictures, "Shrek” retorna aos cinemas em 10 de dezembro, durante uma semana. Consulte sua rede exibidora de preferência para comprar ingressos na pré-venda.

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