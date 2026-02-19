A- A+

TURNÊ Sheldon, o "Diamante Negro", leva brega pernambucano para a Europa Turnê passa por Portugal, Itália e Bélgica, com shows que começam nesta sexta (20)

"Chegou o dia de embarcar em mais um sonho. Estou indo levar nosso brega para o mundo".



Foi dessa forma que Sheldon, o "Diamante Negro", se despediu do Brasil nas redes sociais, antes de embarcar para iniciar uma turnê que passa por Portugal, Itália e Bélgica.

De Pernambuco para a Europa, embalado pelo brega, ele inicia nesta sexta-feira (20) uma série de shows em Algarve, Lisboa e Porto, seguindo depois para Milão e Bruxelas - onde encerra a tour internacional no próximo dia 28.









"É uma felicidade enorme poder levar o brega para fora do Brasil e mostrar a força da nossa música para outros públicos. Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira", frisou o cantor.

Antes da agenda na Europa, Sheldon realizou mais de 30 shows durante a folia de Momo em Pernambuco, passando por municípios do estado e também pela capital pernambucana.



A partir desta sexta, um dos nomes mais potentes do brega segue em maratona pelos palcos mas, dessa vez, mundo afora.

Agenda na Europa



Portugal

Sexta-feira (20) - Algarve

Sábado (21) - Lisboa

Domingo (22) - Porto



Itália

Sexta-feira (27) - Milão



Bélgica

Sábado (28) - Bruxelas

